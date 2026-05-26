River pasa la escoba: los 6 jugadores que serán declarados prescindibles y los 4 que están bajo análisis

El cimbronazo por la final perdida ante Belgrano aceleró una decisión que en River ya venía madurando desde hace semanas. Apenas el plantel aterrizó Buenos Aires, puertas adentro empezó a tomar forma una fuerte reestructuración que marcará el primer mercado de pases de la era Eduardo Coudet .

Aunque todavía queda por delante el partido de este miércoles frente a Blooming para cerrar el semestre, en Núñez ya trabajan pensando en lo que será la segunda parte del año. Y dentro de esa limpieza que se avecina aparecen varios nombres importantes.

Entre los principales candidatos a salir también aparecen Kevin Castaño y Paulo Díaz . El mediocampista de 25 años, que jugará el Mundial 2026 con la Selección de Colombia, prácticamente fue borrado por el Chacho en la mayoría de los partidos y ni siquiera suele integrar la lista de citados. El defensor chileno, en tanto, también perdió terreno y hoy tendría los días contados.

La situación de Juan Fernando Quintero es la más delicada de todas. El colombiano perdió protagonismo desde la salida de Gallardo y terminó muy molesto después de la final del Apertura, a tal punto que desde su entorno aseguran que no cayó bien haber ingresado recién después del tercer gol de Belgrano y consideran que Coudet le faltó el respeto . Por eso, su continuidad quedó seriamente comprometida y hasta podría no jugar el último encuentro por la Copa Sudamericana.

Juanfer Quintero River vs San Lorenzo Juanfer Quintero, con muchas chances de irse de River después del Mundial. @RiverPlate

Otro nombre que genera dudas es el de Maximiliano Salas. Más allá de haber tenido bastante participación, en River entienden que todavía no logró justificar la inversión realizada hace casi un año. El problema es que ninguna de estas salidas parece sencilla: tanto por el ex Racing (8 millones de euros) como por Castaño (13 millones de dólares) el club desembolsó cifras altísimas y difícilmente aparezcan ofertas que permitan recuperar parte de ese dinero.

A su vez, hay futbolistas cuyo futuro dependerá directamente de las ofertas que lleguen. Uno de ellos es Lautaro Rivero, que quedó marcado por su error en la final y que, además, podría perder todavía más lugar con la llegada casi confirmada de Nicolás Otamendi. En una situación parecida aparece Ian Subiabre, que arrancó siendo titular en el equipo del Chacho y terminó afuera del banco en el partido más importante vs. Belgrano.

El otro grupo que todavía debe rendir examen en River

La lista es un poco más acotada en cuanto a los jugadores que todavía siguen bajo evaluación. Fabricio Bustos tuvo un semestre flojo y no estuvo a la altura en la final, mientras que Giuliano Galoppo nunca logró recomponer la relación con los hinchas tras los penales fallados contra Independiente Rivadavia y San Lorenzo.

Por último, se suman las incógnitas alrededor de Kendry Páez y Maximiliano Meza. La joya ecuatoriana de 19 años casi no tuvo minutos y el Chelsea analiza repescarlo después del Mundial, 12 meses antes de lo estipulado. El experimentado volante, por su parte, volvió hace poco de una lesión larga y todavía no logró recuperar continuidad, por lo que la pretemporada será clave para definir su futuro.

Maxi Meza.JPG Maxi Meza, otro de los referentes de River que podría no continuar en junio. FotoBaires

Con este panorama, se vienen semanas decisivas en los pasillos del River Camp. Ahora, el desafío para Coudet será reconstruir rápido el plantel para evitar que el golpe deportivo deje secuelas más profundas.