Racing busca DT: quién es el gran candidato, caídas las chances de Guillermo Barros Schelotto, Nico Diez y Zubeldía

Luego de la salida de Costas y la negativa de tres entrenadores, Racing tiene a un principal candidato para tomar el puesto en el banco de suplentes.

Tras la salida de Costas, Racing tiene a un candidato que pica en punta para sucederlo.

La salida de Gustavo Costas abrió una nueva etapa en Racing y obligó a la dirigencia a acelerar la búsqueda de un reemplazante para el banco de suplentes. Apenas horas después de la desvinculación del entrenador, la conducción encabezada por Diego Milito comenzó a definir el perfil del próximo DT y tomó una decisión que condiciona gran parte del mercado: la Academia no avanzará por técnicos que actualmente tengan trabajo.

Esa postura redujo de inmediato la lista de candidatos y dejó fuera de escena a varios nombres que habían comenzado a circular en Avellaneda. La intención de la dirigencia es apostar por un proyecto que pueda arrancar de inmediato y evitar negociaciones complejas con otros clubes, algo que consideran clave en un contexto donde Racing necesita reordenarse rápidamente de cara al segundo semestre.

Racing decidió no ir en busca de entrenadores que estén con trabajo Uno de los entrenadores que aparecía como favorito era Guillermo Barros Schelotto. El Mellizo es del gusto de Milito y su experiencia en equipos grandes lo convertía en una opción seductora para la dirigencia. Sin embargo, el actual técnico de Vélez tiene decidido respetar su contrato hasta fin de año, por lo que cualquier posibilidad de desembarco en Racing quedó descartada en el corto plazo.

Fiel a su estilo: Guillermo Barros Schelotto vivió el empate entre Vélez y Newell's con mucha intensidad. Guillermo Barros Schelotto era del gusto de Milito, pero seguirá en Vélez hasta fin de año. FotoBaires

Otro nombre que sonó con fuerza fue el de Nicolás Diez, ex jugador del club y hombre con pasado reciente en el cuerpo técnico de Sebastián Beccacece. Su presente en Argentinos Juniors, donde viene desarrollando un buen trabajo, también representa un impedimento para Racing, que mantiene firme la decisión de no negociar por entrenadores con vínculo vigente.