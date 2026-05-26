Racing busca DT: quién es el gran candidato, caídas las chances de Guillermo Barros Schelotto, Nico Diez y Zubeldía
Luego de la salida de Costas y la negativa de tres entrenadores, Racing tiene a un principal candidato para tomar el puesto en el banco de suplentes.
La salida de Gustavo Costas abrió una nueva etapa en Racing y obligó a la dirigencia a acelerar la búsqueda de un reemplazante para el banco de suplentes. Apenas horas después de la desvinculación del entrenador, la conducción encabezada por Diego Milito comenzó a definir el perfil del próximo DT y tomó una decisión que condiciona gran parte del mercado: la Academia no avanzará por técnicos que actualmente tengan trabajo.
Esa postura redujo de inmediato la lista de candidatos y dejó fuera de escena a varios nombres que habían comenzado a circular en Avellaneda. La intención de la dirigencia es apostar por un proyecto que pueda arrancar de inmediato y evitar negociaciones complejas con otros clubes, algo que consideran clave en un contexto donde Racing necesita reordenarse rápidamente de cara al segundo semestre.
Racing decidió no ir en busca de entrenadores que estén con trabajo
Uno de los entrenadores que aparecía como favorito era Guillermo Barros Schelotto. El Mellizo es del gusto de Milito y su experiencia en equipos grandes lo convertía en una opción seductora para la dirigencia. Sin embargo, el actual técnico de Vélez tiene decidido respetar su contrato hasta fin de año, por lo que cualquier posibilidad de desembarco en Racing quedó descartada en el corto plazo.
Otro nombre que sonó con fuerza fue el de Nicolás Diez, ex jugador del club y hombre con pasado reciente en el cuerpo técnico de Sebastián Beccacece. Su presente en Argentinos Juniors, donde viene desarrollando un buen trabajo, también representa un impedimento para Racing, que mantiene firme la decisión de no negociar por entrenadores con vínculo vigente.
En las últimas horas, además, comenzó a instalarse el nombre de Luis Zubeldía, un entrenador con un perfil futbolístico que seduce en Avellaneda y que ya conoce el club por su paso anterior. Sin embargo, el DT se encuentra trabajando en Fluminense, donde pelea la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Incluso, desde Brasil aseguran que está más cerca de renovar su contrato que de salir del conjunto carioca.
Hernán Crespo, el gran candidato para reemplazar a Costas en Racing
Con este escenario, Hernán Crespo aparece hoy como el principal candidato para asumir en Racing. Aunque la dirigencia todavía se tomará algunos días antes de avanzar definitivamente, el ex delantero reúne consenso por su perfil, su estilo y su experiencia reciente. Mientras tanto, Sebastián Romero y Luciano Aued, entrenadores de la Reserva, quedarán al mando del equipo en los próximos compromisos frente a Independiente Petrolero por la Copa Sudamericana y Defensa y Justicia por la Copa Argentina.