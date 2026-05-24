Arde Racing: el hijo y ayudante de Gustavo Costas posteó un fuerte mensaje luego de que Milito eche al DT

El mundo Racing está revolucionado. Este sábado por la noche se conoció que Diego Milito despidió a Gustavo Costas tras un flojo semestre en el que el equipo tuvo un pobre desempeño en el Torneo Apertura y sufrió una inesperada y decepcionante eliminación en fase de grupos de la Copa Sudamericana al empatar el jueves como local contra Caracas.

Según trascendió, el entrenador de 61 años tenía intenciones de seguir en el cargo y la decisión de descontinuarlo fue unilateral por parte del Príncipe y Sebastián Saja. Esto generó un fuerte malestar generalizado por parte de la mayoría de los hinchas académicos para con la dirigencia del club, ya que sintieron que se trató de un fuerte destrato para con un ídolo.

El descargo del hijo de Gustavo Costas Historia Gonzalo Costas despido Gustavo Costas @gonzalocostas23

El fastidio evidentemente también fue compartido por parte del cuerpo técnico, como dejó entrever Gonzalo Costas, hijo y ayudante de campo del DT, en sus historias de Intagram: "Títulos internacionales: 2. Semifinalista de Copa Libertadores (tercera en la historia del club). Subcampeón argentino y 61 por ciento de efectividad en puntos totales (dos años y medio de gestión)", repasó en primer término respecto de los logros del ciclo.

Y para cerrar su breve pero contundente mensaje, dejó en claro que el deseo era seguir al frente del equipo -en diciembre del 2025 le habían renovado contrato por tres años más, hasta 2028, y solo respetaron un semestre-: "¡Lo dimos todo y más! Nos quedaba mucho para dar. Fuimos muy felices. Gracias Racing, te amo", concluye el descargo.