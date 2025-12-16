¡Hay Costas para rato en Racing! La tremenda oferta que le hizo Milito y el DT aceptó

El representante de Costas y el tesorero de Racing se reunieron para negociar la renovación del contrato, y desde la dirigencia sorprendieron con la propuesta.

Racing finalizó un buen 2025 en el que fue protagonista y peleó hasta instancias definitorias en casi todos los torneos importantes que jugó, pero se quedó con el sinsabor de no poder coronar en ninguno (salvo la Recopa Sudamericana a principios de año). Igualmente, el gran trabajo de Gustavo Costas es reconocido, por lo que su continuidad sería lógica.

Su vigente contrato vencía al final de diciembre y, según se venía hablando, había intenciones de renovarlo por un año más, hasta fines de 2026, razón por la cual este martes se reunieron Jito Alonso, representante del DT, y Diego Cifarelli, tesorero del club. Sin embargo, el mánager terminó llevándose una gran sorpresa con la propuesta que le pusieron sobre la mesa.

Milito le ofreció a Gustavo Costas renovar hasta el final de su mandato en 2028 Diego Milito se refirió a los dichos de Costas acerca de los refuerzos que necesita Racing. Foto: Racing Club Costas y Milito, junto a Saja, a principios de año tras el anuncio de renovación del DT hasta diciembre de 2025. @RacingClub Es que no le ofrecieron estirar el vínculo por una temporada más, sino hasta el final del mandato de Diego Milito como presidente de la institución, el cual concluye en 2028. Ni el agente ni el entrenador se esperaban este escenario, y les quedó la pelota a ellos para evaluarlo y dar una respuesta.

Hace casi un año, el 20 de diciembre del 2024, tras la gran campaña de la Academia y la conquista de la Copa Sudamericana, y a los pocos días de la asunción del Príncipe como mandamás blanquiceleste, se había anunciado la primera renovación de Costas hasta el cierre del 2025.

Ahora, tras un nuevo buen año de Racing con él a cargo del equipo y con el apoyo mayoritario de los hinchas para con el DT, Milito decidió ir más allá y dejar bien en claro su plena confianza en su trabajo.