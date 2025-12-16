La honestidad brutal de Bochini sobre la caída de Racing en la final que dejó a Independiente sin Sudamericana

Ricardo Bochini fue tajante al hablar sobre la derrota de la Academia en la final del Clausura y que dejó al Rojo sin Copa Sudamericana en 2026.

La gran mayoría de los hinchas de Independiente festejaron la derrota de Racing en la final del Torneo Clausura frente a Estudiantes de La Plata. Sin embargo, otros se lamentaron debido a que si su clásico rival gritaba campeón, el Rey de Copas jugaría la Copa Sudamericana 2026.

Finalmente eso no sucedió y el equipo de Gustavo Quinteros jugará los Torneos Apertura y Clausura y la Copa Argentina durante la próxima temporada, algo que se reflejó por el mal comienzo del Rojo en la segunda parte del año donde no consiguió victorias en 13 fechas consecutivas.

Ahora, quien se expresó sobre el lamento de algunos hinchas del elenco de Avellaneda por no haber clasificado a la Sudamericana fue Ricardo Bochini. El ídolo del Rey de Copas no esquivó la polémica y fue contundente a la hora de hablar sobre si deseaba que Racing fuera campeón para meterse en el certamen internacional.

La honestidad brutal de Bochini sobre la derrota Racing en la final que dejó a Independiente sin Sudamericana “¿Cómo iba a querer un hincha de Independiente que Racing ganara para entrar a la Sudamericana?”, comenzó en diálogo con Independiente de América. A su vez, dejó en claro cuál es el objetivo para el próximo año: “Hay que clasificar a la Libertadores y hacerlo por mérito propio, ya sea ganando un torneo o por puntos en la tabla anual”.