Tras el título de Estudiantes, todos los clubes clasificados a Libertadores y Sudamericana: Independiente, afuera de todo

El triunfo de Estudiantes ante Racing cerró los cupos internacionales del fútbol argentino y dejó a varios grandes con realidades opuestas.

La consagración de Estudiantes en el estadio Madre de Ciudades no solo coronó al campeón del Torneo Clausura, sino que también terminó de definir los representantes argentinos para la Copa Libertadores 2026. El Pincha se quedó con el séptimo y último boleto disponible tras imponerse por penales ante Racing en Santiago del Estero.

El impacto fue inmediato. Para la Academia, la derrota significó quedarse sin chances de ingresar a la Libertadores, ya que dependía exclusivamente de ganar la final. Con ese resultado, Racing deberá conformarse con disputar la Copa Sudamericana 2026, pese a haber estado a un paso del máximo objetivo continental.

La bienvenida de la Copa Libertadores a Estudiantes de La Plata

Con el cuadro cerrado, los equipos argentinos clasificados a la Libertadores 2026 son siete: Platense, campeón del Apertura; Independiente Rivadavia, ganador de la Copa Argentina; Lanús, campeón de la Copa Sudamericana; Rosario Central, líder de la Tabla Anual; Boca Juniors, segundo en la acumulada; Argentinos Juniors, tercero y único que deberá jugar el repechaje; y Estudiantes, campeón del Clausura.

En cuanto a la Copa Sudamericana 2026, la victoria del equipo de Eduardo Domínguez evitó que se libere un cupo extra. Así, Racing aseguró su lugar por haber terminado quinto en la Tabla Anual, mientras que Independiente quedó fuera de toda competencia internacional, ya que necesitaba que su clásico rival fuera campeón.