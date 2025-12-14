El descargo de Verón tras la épica consagración de Estudiantes en el Clausura: "Las cosas buenas siempre..."
Luego del campeonato, Verón habló sobre todo lo que significó este título de Estudiantes. Antes, los jugadores le habían llevado la copa a la tribuna.
Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 al ganarle la final de Racing. Tras ir perdiendo con un gol de Maravilla a los 81 minutos, Guido Carrillo lo empató agónicamente en tiempo de descuento, para que luego conseguir el triunfo en los penales. Una definición de película que tuvo también como protagonista a Juan Sebastián Verón.
La Brujita, que no pudo asistir en su rol de presidente pincharrata por la sanción que le impuso la AFA tras el "espaldazo" a Rosario Central, dijo presente en Santiago desde las tribunas como un hincha más. Las cámaras constantemente lo enfocaron, mezclado entre la gente del León, y, tras la victoria, los jugadores le llevaron el trofeo a la gradas.
Verón habló del gesto de los jugadores de Estudiantes
El exmediocampista habló luego desde el campo de juego y se refirió al gran gesto de sus futbolistas: "Significa mucho. De algunos de los chicos fui compañero... y me sufrieron. Pero que hoy sean los referentes del club, con momentos buenos y malos, pero siempre pensando y manteniendo una línea, es un lindo gesto", señaló en diálogo con ESPN.
"No me lo esperaba, ni era necesario hacerlo. Pero se los agradezco porque me tuvieron presente en este momento", reconoció a continuación. Sin embargo, dicho episodio no fue lo único destacable alrededor de su figura, y no pudo evitar hablar de todo lo que implicó este campeonato para Estudiantes, luego de todas las cosas que pasaron en los playoffs, en medio de su guerra con Tapia y Toviggino.
El descargo de Juan Sebastián Verón tras el título de Estudiantes
"Obviamente hay emoción, aunque la realidad no la puedo largar. Pero esto me hace reflexionar y saber que las cosas buenas siempre prevalecen sobre las malas. Eso lo tengo siempre guardado adentro mío y muy seguro, por sobre todo", sentenció Verón, sin hacer mención directa a la AFA ni a ningún dirigente, pero dejando bien en claro su postura.