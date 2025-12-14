El descargo de Verón tras la épica consagración de Estudiantes en el Clausura: "Las cosas buenas siempre..."

Luego del campeonato, Verón habló sobre todo lo que significó este título de Estudiantes. Antes, los jugadores le habían llevado la copa a la tribuna.

Verón sostuvo la copa desde la tribuna, a donde se la llevaron los jugadores de Estudiantes.

La Brujita, que no pudo asistir en su rol de presidente pincharrata por la sanción que le impuso la AFA tras el "espaldazo" a Rosario Central, dijo presente en Santiago desde las tribunas como un hincha más. Las cámaras constantemente lo enfocaron, mezclado entre la gente del León, y, tras la victoria, los jugadores le llevaron el trofeo a la gradas.

Verón habló del gesto de los jugadores de Estudiantes Verón habló del gesto de los jugadores de Estudiantes El exmediocampista habló luego desde el campo de juego y se refirió al gran gesto de sus futbolistas: "Significa mucho. De algunos de los chicos fui compañero... y me sufrieron. Pero que hoy sean los referentes del club, con momentos buenos y malos, pero siempre pensando y manteniendo una línea, es un lindo gesto", señaló en diálogo con ESPN.

"No me lo esperaba, ni era necesario hacerlo. Pero se los agradezco porque me tuvieron presente en este momento", reconoció a continuación. Sin embargo, dicho episodio no fue lo único destacable alrededor de su figura, y no pudo evitar hablar de todo lo que implicó este campeonato para Estudiantes, luego de todas las cosas que pasaron en los playoffs, en medio de su guerra con Tapia y Toviggino.