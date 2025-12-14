¡Qué momento! La elocuente reacción de Eduardo Domínguez cuando Chiqui Tapia le colgó la medalla de campeón

Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura y una escena entre su DT y el presidente de la AFA se viralizó en medio de un clima todavía tenso.

La reacción de Eduardo Domínguez al recibir la medalla volvió a exponer la tensión de Estudiantes con la AFA (Foto: Captura de imagen).

Estudiantes de La Plata venció a Racing por penales y se quedó con el Torneo Clausura, pero la premiación dejó una imagen que rápidamente se volvió foco de atención. En el centro de la escena apareció Eduardo Domínguez y su cruce silencioso con Chiqui Tapia, presidente de la AFA, en un contexto cargado por los cruces de las últimas semanas.

Durante la entrega de medallas, el paso de los jugadores del Pincha fue frío, aunque correcto. Algunos referentes como Ramiro Funes Mori, Cristian Medina, Lucas Alario y José Sosa incluso saludaron a Tapia con un beso, en un gesto que buscó bajar la tensión.

El frío saludo de Eduardo Domínguez, DT de Estudiantes, a Chiqui Tapia El fío saludo de Eduardo Domínguez con Chiqui Tapia El fío saludo de Eduardo Domínguez con Chiqui Tapia. TNT Sports La reacción del entrenador fue distinta. Domínguez fue uno de los últimos en recibir la medalla y, al momento del saludo, le dio la mano al presidente de la AFA sin mirarlo a los ojos. La escena fue breve, pero elocuente, y se viralizó rápidamente en redes sociales. Tapia, en cambio, mantuvo un tono protocolar e intentó sostener la mirada.

El trasfondo no es menor. Días atrás, Tapia había deslizado que algunos equipos “entraron por la ventana” gracias a otros resultados, en referencia al partido entre Barracas y Huracán. En una conferencia posterior, Domínguez respondió con firmeza y aseguró que Estudiantes no llegó de esa manera, sino porque “cuatro equipos no pudieron ganar en la última fecha”.