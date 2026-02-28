Eduardo Domínguez reveló por qué desestimó el sondeo de River antes de firmar con Mineiro: "Hice lo correcto"

La salida de Marcelo Gallardo fue un duro golpe en River Plate . En medio de un presente deportivo irregular, el histórico entrenador decidió dar un paso al costado para permitir una renovación en el plantel tras un 2025 por debajo de las expectativas y un inicio de temporada que no logró revertir la tendencia.

En ese escenario, comenzó una intensa búsqueda de reemplazante, con varios nombres sobre la mesa. Entre ellos apareció el de Eduardo Domínguez , quien en ese momento se encontraba ultimando detalles para asumir en Atlético Mineiro , aunque aún no había firmado su contrato.

Desde Brasil incluso se mencionó que el club de Núñez habría intentado seducirlo con una propuesta económica superior para cambiar su decisión. Sin embargo, el propio entrenador fue claro al referirse a su postura y a los motivos que lo llevaron a no avanzar en esa dirección.

En su presentación oficial, Domínguez dejó en claro qué factores inclinaron la balanza en su elección. “En principio, cuando hablé con el presidente fue porque ya habían hablado con Estudiantes de La Plata y me ofreció una propuesta que me entusiasma, que es lo deportivo”, explicó.

Luego, profundizó sobre su mirada profesional: “Me entusiasma ir a un lugar y no miro el dinero. Miro la organización, el proyecto y lo que uno puede crecer junto al equipo. Claro que quiero ganar mucha plata, pero no me lleva eso. El dinero no me convence”.

eduardo domínguez Eduardo Domínguez, flamante DT de Atlético Mineiro. Instagram @atletico

El entrenador también hizo hincapié en el compromiso asumido previamente y en el peso de su decisión personal: “Cuando hablé con Estudiantes (para irse), fue una decisión muy difícil para mí, porque más allá del tiempo que estuve, había muchos sentimientos con el hincha y no tengo más que agradecimientos”.

En esa línea, remarcó: “Y ahí ya le había dado mi palabra al presidente. Después, lo que pasó afuera y se pudo generar está en mi agente, que si ha hablado o no, no me interesó porque yo ya había hablado con Mineiro y habíamos cerrado el acuerdo. Hice lo que es correcto”.

River redefine su búsqueda tras la salida de Gallardo

Aunque Domínguez no confirmó explícitamente un llamado formal desde River, sus declaraciones dejaron entrever que existieron al menos sondeos informales desde Núñez en un momento clave.

Mientras tanto, el club continúa enfocado en encontrar un nuevo entrenador. El nombre que gana terreno es el de Eduardo Coudet, actualmente con vínculo en Deportivo Alavés, donde ya comienzan a prepararse ante una posible salida.

Eduardo Chacho Coudet Eduardo Coudet es el principal candidato para suceder a Marcelo Gallardo en River. EFE

Con el mercado de entrenadores en pleno movimiento, River busca cerrar cuanto antes a su nuevo DT para encarar una etapa de reconstrucción, mientras Domínguez inicia un nuevo desafío en Brasil convencido de haber tomado la decisión correcta.