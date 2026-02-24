El rumor bomba en Brasil sobre River y Eduardo Domínguez tras la ida de Gallardo

Un importante medio del país limítrofe aseguró que River se habría comunicado con el ex DT de Estudiantes antes de que firmara en Atlético Mineiro. Los detalles.

River atraviesa días de profunda tristeza por la renuncia de Marcelo Gallardo, quien anunció que este jueves dirigirá su último partido ante Banfield en el Monumental y luego le pondrá fin a su tormentoso segundo ciclo en el club. A raíz de eso, la dirigencia ya arrancó la búsqueda del nuevo DT y quieren cerrarlo cuanto antes.

La salida del Muñeco cayó como un baldazo de agua fría en Núñez y abrió de inmediato el operativo sucesión. Y si bien a esta hora el que pica en punta para reemplazarlo es Eduardo Coudet (se busca rescindir su contrato con el Alavés de España), en las últimas horas trascendió que hubo un llamado que pudo haber cambiado la historia por completo.

Bombazo: River habría llamado a Eduardo Domínguez tras la renuncia de Gallardo Según informó GeGlobo, medio muy importantes de Brasil, uno de los nombres que apareció en carpeta de River fue el de Eduardo Domínguez, quien hace pocos días se despidió de Estudiantes para irse a Atlético Mineiro. El contacto existió y el interés fue real, pero no hubo final feliz.

Pese al llamado que salió de Núñez para tentar al entrenador antes de que firme con el Galo, la negociación no prosperó. Tanto la directiva del club brasileño como el entorno del entrenador se mantuvieron firmes en lo acordado previamente y no hubo margen para cambiar el rumbo.

Eduardo Domínguez despedida de Estudiantes El emotivo adiós de Eduardo Domínguez en Estudiantes de La Plata. El DT seguirá su carrera en Atlético Mineiro. Fotobaires El Barba cumplió con su palabra y firmó en Atlético Mineiro Tal es así que este este martes por la mañana Domínguez firmó contrato hasta diciembre de 2027 con Mineiro, cumpliendo con su palabra y cerrando cualquier especulación sobre un posible desembarco en el Millonario.