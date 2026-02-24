El gesto de Leandro Paredes en Boca al que se sumó el resto de los jugadores menos Cavani

Mientras hace la rehabilitación de su tobillo, Paredes tomó una iniciativa que sorprendió a sus compañeros de Boca y que, a la vez, expuso a Edinson Cavani.

Cavani, otra vez en el ojo de la tormenta por una decisión que no gustó en Boca antes del debut por Copa Argentina.

La ausencia de Edinson Cavani en la lista de convocados de Boca para el partido ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina, ya de por sí, generó mucha sorpresa. Pero más allá de lo futbolístico, el Matador volvió a quedar en el ojo de la tormenta por una actitud polémica que tuvo lugar en la previa al partido de 32avos de final.

Tras jugar casi 80 minutos en el empate sin goles ante Racing en la Bombonera y retirarse de la cancha bajo una lluvia de silbidos, se decidió que el delantero uruguayo ni siquiera forme parte del plantel que viajó a Salta para enfrentar al equipo que milita en el Federal A. ¿El motivo? Ponerse al 100% desde lo físico y decir presente en el duelo del próximo sábado contra Gimnasia de Mendoza, por la fecha 8 del Torneo Apertura.

El gestazo de Leandro Paredes con los lesionados de Boca que dejó expuesto a Cavani Yendo al caso, otro que pasa por la misma situación es nada menos que Leandro Paredes, quien está haciendo la rehabilitación en Boca Predio para llegar bien a dicho encuentro frente al Lobo. En medio de eso, el campeón del mundo tuvo un gran gesto: alquiló un vuelo chárter para acompañar a la delegación en el cruce copero e invitó a los jugadores lesionados para que viajaran con él.

Paredes entrenamiento Boca Mientras se recupera de su esguince de tobillo, Paredes costeó un chárter para el debut de Boca en la Copa Argentina. @BocaJrsOficial Los que no dudaron un segundo y le dieron el sí al capitán de Boca fueron Exequiel Zeballos, Alan Velasco y Juan Barinaga. Sin embargo, el que se diferenció de ellos expuesto fue el propio Cavani: el ex PSG rechazó la propuesta de Paredes y prefirió quedarse en Buenos Aires, una situación llamativa y que no pasó desapercibida en el pueblo boquense.