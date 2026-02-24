La buena noticia que recibió Claudio Úbeda en Boca de cara al choque frente a Gimnasia de Mendoza

Con la cabeza en el debut por Copa Argentina, Claudio Úbeda recibió una excelente noticia con una figura del equipo pensando en Gimnasia de Mendoza

Este martes a las 21:15 en el Estadio Padre Martearena de Salta, el Boca de Claudio Úbeda hará su estreno en la Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy, equipo del Federal A. Este encuentro bisagra será más que importante para el DT, ya que su ciclo viene siendo cuestionado y necesita recomponerse lo antes posible tras los malos partidos que viene mostrando el Xeneize.

Mientras el equipo tiene la mente puesta en el partido de esta noche, el Sifón recibió una gran noticia desde Buenos Aires: Leandro Paredes, el capitán y figura del cuadro de la Ribera, está muy cerca de recibir el alta y podría estar disponible para el próximo compromiso.

Vélez vs Boca Leandro Paredes volvería a la titularidad este sábado ante Gimnasia de Mendoza. Fotobaires Leandro Paredes volvería para el choque ante Gimnasia de Mendoza El campeón del mundo se resintió de un fuerte dolor en el tobillo derecho que le venía molestando desde al año pasado y que continúo durante las primeras cinco fechas del Torneo Apertura. Ante ello, tras el empate sin goles frente a Platense en la Bombonera se sometió a estudios médicos y los resultados arrojaron que tenía un esguince.

Confirmada la lesión, Paredes se perdió el partido ante Racing y también se perderá el debut por Copa Argentina. Sin embargo, en Boca son optimistas y creen que el próximo sábado a las 17:15 frente a Gimnasia de Mendoza en Brandsen 805 el capitán volverá a formar parte del once titular.