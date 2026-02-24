Boca pone en juego su presente ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina: hora y TV

Boca Juniors, dirigido por Claudio Úbeda, llega golpeado y bajo cuestionamientos, con la obligación de ganar para evitar una crisis mayor.

Boca Juniors se mide ante Gimnasia de Chivilcoy en Salta con presión y cambios en el equipo.

Boca Juniors se enfrentará este martes con Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina, con la obligación de ganar para no trasladar su mal momento a esta competencia. El encuentro, programado para las 21:15, se disputará en el estadio Padre Ernesto Martearena, en Salta, con transmisión de TyC Sports y arbitraje de Facundo Tello.

Un partido clave en medio de la crisis La presión crece sobre Boca y, en ese contexto, una eliminación temprana en la Copa Argentina podría representar un golpe de nocaut para su entrenador, quien ya era cuestionado incluso antes del inicio de la temporada 2026.

Además, este partido podría marcar el debut del delantero paraguayo Adam Bareiro, reciente incorporación del club, que ya se entrenó a la par del plantel y aparece como una de las opciones para reforzar el ataque.

Del otro lado, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, equipo que milita en el Federal A, afrontará uno de los encuentros más importantes de su historia, con la ilusión de dar el golpe ante uno de los gigantes del fútbol argentino.