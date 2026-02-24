Boca pone en juego su presente ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina: hora y TV
Boca Juniors, dirigido por Claudio Úbeda, llega golpeado y bajo cuestionamientos, con la obligación de ganar para evitar una crisis mayor.
Boca Juniors se enfrentará este martes con Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina, con la obligación de ganar para no trasladar su mal momento a esta competencia. El encuentro, programado para las 21:15, se disputará en el estadio Padre Ernesto Martearena, en Salta, con transmisión de TyC Sports y arbitraje de Facundo Tello.
El conjunto dirigido por Claudio Úbeda atraviesa un momento delicado: ganó solo uno de sus últimos cinco partidos en el Torneo Apertura y viene de empatar sin goles como local ante Platense y Racing, resultados que profundizaron el descontento de los hinchas.
Un partido clave en medio de la crisis
La presión crece sobre Boca y, en ese contexto, una eliminación temprana en la Copa Argentina podría representar un golpe de nocaut para su entrenador, quien ya era cuestionado incluso antes del inicio de la temporada 2026.
Además, este partido podría marcar el debut del delantero paraguayo Adam Bareiro, reciente incorporación del club, que ya se entrenó a la par del plantel y aparece como una de las opciones para reforzar el ataque.
Del otro lado, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, equipo que milita en el Federal A, afrontará uno de los encuentros más importantes de su historia, con la ilusión de dar el golpe ante uno de los gigantes del fútbol argentino.
Expectativa, ilusión y detalles del encuentro
En la previa, el club bonaerense difundió un comunicado en el que invitó “a hinchas, socios, periodistas y medios a la presentación oficial de la camiseta que el primer equipo utilizará en el histórico encuentro por la Copa Argentina frente a Boca Juniors”. Además, anticiparon la presentación de los refuerzos del plantel profesional.
En cuanto a lo futbolístico, Boca formaría con: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Mateo Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Wlliams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro, Lucas Janson.
Por su parte, el once de Gimnasia para el duelo copero sería: Nicolás Dormisch; Alexis Zarate, Franco Flores, Valentín Robatto, Martín Gallo; Ramiro Medina, Ezequiel Bassi, Gonzalo Martínez, Franco Cáseres; Marcos Salvaggio, Patricio Ferreira.
Datos del partido
- Estadio: Padre Ernesto Martearena
- Árbitro: Facundo Tello
- Hora: 21:15
- TV: TyC Sports