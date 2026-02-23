La mala noticia que recibió Boca a horas del debut en la Copa Argentina

De cara al debut en el certamen más federal de todo el país ante Gimnasia de Chivilcoy, Boca recibió una pésima noticia con uno de sus futbolistas.

La pésima noticia que recibió Boca a horas del choque frente a Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina.

Luego de otro aburrido empate sin goles frente a Racing en la Bombonera, el Boca de Claudio Úbeda buscará volver al triunfo en su debut en la Copa Argentina 2026. Este martes a partir de las 21:15 horas, el Xeneize se medirá con Gimnasia de Chivilcoy en el estadio Padre Martearena de San Luis.

De cara a este compromiso, el entrenador recibió una pésima noticia con uno de sus futbolistas: Juan Barinaga, el lateral derecho titular, sufrió un desgarro en el entrenamiento del domingo por la mañana en Ezeiza y quedó descartado para el choque ante Gimnasia.

Boca vs Talleres El lateral derecho de Boca, Juan Barinaga, intenta superar a Portilla, volante de Talleres. Fotobaires Juan Barinaga se lesionó y se pierde el debut por Copa Argentina Ante esta sorpresiva baja, Úbeda incluiría a Dylan Gorosito, futbolista de la Selección argentina Sub 17 y de gran presente en la Reserva de Mariano Herrón, para completar la nómina de los 25 futbolistas que viajarán este lunes a partir de las 13 rumbo a San Luis.

El posible debut de Adam Bareiro y el regreso de Ander Herrera No obstante, no todo son malas noticias Claudio Úbeda, ya que Adam Bareiro, uno de los flamantes refuerzos y que el sábado completó su primer entrenamiento en el club, estaría en la lista de concentrados y podría hacer su debut con la casaca azul y oro. Por el momento, integraría el banco de los suplentes a la espera de una oportunidad.

La otra gran noticia es que Ander Herrera está en condiciones de reaparecer luego de la lesión que sufrió el 8 de febrero en el encuentro frente a Vélez. El volante español dejó atrás una ruptura fibrilar de grado 1 en el músculo recto anterior de su muslo derecho y todo indica que reaparecerá en la lista de convocados para el choque por Copa Argentina.