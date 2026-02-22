Boca llevaría hinchada visitante a un partido del Torneo Apertura: cuándo y contra qué rival

Hay gestiones avanzadas para que Boca vuelva a contar con la presencia de su público en el corto plazo. La última vez fue hace siete meses en Florencio Varela.

Mientras Boca Juniors todavía mastica bronca por el flojo arranque en este 2026 y el empate sin goles frente a Racing, una noticia trajo algo de aire fresco en medio del clima espeso: los hinchas xeneizes podrían volver a decir presente en condición de visitante.

Después de varios meses sin poder copar tribunas ajenas, el club de la Ribera tendría la chance de hacerlo en el mes de abril. El partido apuntado es nada menos que ante Talleres, por la fecha 13 del Torneo Apertura en el imponente Mario Alberto Kempes (día y hora a definir), luego de una iniciativa que surgió desde la propia dirigencia del Matador.

Talleres ultima detalles para la presencia de la hinchada de Boca en el Kempes La comisión directiva encabezada por el presidente Andrés Fassi manifestó su intención de habilitar público visitante para dicho encuentro. De confirmarse oficialmente, los hinchas azul y oro ocuparían la tribuna sur del estadio mundialista.

Boca Juniors Hinchada Estadio Malvinas Argentinas (3).jpg La hinchada de Boca copó el Malvinas Argentinas en junio de 2025, en la goleada 3-0 ante Independiente Rivadavia. Santiago Tagua / MDZ Para Talleres sería la primera vez en el año que reciba visitantes y, por ahora, la única en el Apertura. Está previsto que frente a Instituto de Córdoba (fecha 10) no cuente con la presencia de ambas parcialidades, al igual que en el clásico frente a Belgrano.