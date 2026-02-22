La bronca de Gustavo Quinteros tras la caída de Independiente ante la Lepra mendocina: por qué le dolió

Gustavo Quinteros se mostró muy molesto en conferencia de prensa tras la caída del Rojo ante la Lepra Mendocina en el Gargantini.

En el mejor partido de la fecha hasta el momento, Independiente Rivadavia volvió a festejar ante su gente y sumó su quinta victoria en el Torneo Apertura al vencer por 3-2 al Independiente de Gustavo Quinteros en el Bautista Gargantini.

El partido fue una de montaña rusa. Osella puso en ventaja a la Lepra Mendocina, pero en el comienzo del segundo tiempo un golazo de Ávalos y otro de Abaldo dieron vuelta el resultado a favor del Rojo. Sin embargo, un doblete de Sartori en los últimos minutos le dio los tres puntos al equipo dirigido por Alfredo Berti que se trepó a la cima de la zona B.

El dolor de Gustavo Quinteros por la derrota de Independiente Tras el final del partido, Gustavo Quinteros habló en conferencia de prensa y se lamentó por la caída de sus dirigidos: "Duele porque revertimos lo del primer tiempo pero no estuvimos sólidos para mantener el resultado”, sentenció.

"Podríamos haber hecho un tercer gol, pero el rival aprovechó nuestras fallas para volver a ganar. Jugamos bien 30’ del ST y 15’ del PT. Generamos situaciones pero ellos tuvieron centros y nosotros fallamos. También ponen una pelota al espacio que no llegamos a cubrir y nos hacen tres goles que podríamos haberlos evitado”, continuó.

"LOS GOLES DEL RIVAL NOS GOLPEARON MUCHO"



Gustavo Quinteros remarcó los errores de Independiente en los 3 tantos de Independiente Rivadavia en Mendoza. #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/94hCVFznaK — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) February 22, 2026 “Hay que buscar la regularidad y que los rivales no nos lastimen con jugadas como las de hoy. Es difícil, jugamos en solo tres días y no se puede trabajar demasiado; hay que recuperar a los jugadores rápido. Hay poco días para trabajar para el próximo partido así que les mostraremos los videos de los errores”, lanzó.