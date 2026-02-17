Tras caerse lo de Luca Langoni, Independiente acelera por un delantero chileno a pedido de Quinteros

La dirigencia de Independiente busca cerrar la llegada de un extremo de 21 años que juega en Chile y que pidió Gustavo Quinteros.

Independiente va por más y busca cerrar la llegada de un extremo de 21 años que juega en Huachipato de Chile.

Independiente sigue activo en el mercado y apunta a reforzar las bandas. Por pedido de Gustavo Quinteros, el club negocia la llegada de Maximiliano Gutiérrez, atacante de 21 años que se destacó en Huachipato.

La idea es comprar un porcentaje del pase y sumarlo como apuesta a futuro con impacto inmediato. La operación ganó prioridad luego de enfriarse otras alternativas que manejaba la dirigencia.

Independiente ofertó por Luca Langoni, pero no hubo acuerdo. El ex Boca Luca Langoni fue tasado en siete millones de dólares por el New England Revolution de la MLS. Antes, el Rojo había consultado por Luca Langoni, actualmente en New England Revolution. Sin embargo, el club norteamericano no aceptó un préstamo y fijó una cifra cercana a siete millones de dólares, lo que terminó descartando la negociación.

Con ese panorama, Independiente avanzó por Gutiérrez. El delantero jugó 38 partidos en 2025, con 8 goles y 3 asistencias. “Lo estamos analizando. Estamos buscando extremos que puedan servir para las dos bandas. Este joven juega bien, sería una apuesta. No está cerrado y estamos buscando”, explicó el entrenador en Radio La Red.