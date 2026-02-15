Mazazo para Independiente a días de visitar a Independiente Rivadavia y luego a Gimnasia

Tras la victoria ante Lanús, se confirmó la lesión de una de las figuras de Independiente y se perderá los partidos ante los clubes mendocinos. De quién se trata.

El Rojo de Quinteros tendrá un baja sensible para el viaje a Mendoza.

El triunfazo 2-0 ante Lanús en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini ratificó la levantada de Independiente. El equipo de Gustavo Quinteros ahora es escolta de Vélez en la Zona A con 9 puntos y uno de los equipos que todavía sigue invicto en el Torneo Apertura.

Sin embargo, la alegría no duro mucho en Avellaneda. Horas después de la victoria frente al Granate, una figura del Rojo pasó por la clínica y se realizó estudios para constatar una posible lesión muscular.

Se trata de Santiago Montiel, el extremo zurdo que no pudo completar el partido y debió ser reemplazado a los 7 minutos del complemento en lugar de Ignacio Pussetto). El cambio generó una grata sorpresa en los hinchas y, en conferencia de prensa, Quinteros confirmó que el jugador acusaba una dolencia física.

Santiago Montiel le dio a Independiente el primer triunfo del año: 1-0 ante Platense a domicilio. Santiago Montiel, la baja sensible de Independiente para jugar en Mendoza. Foto: @Independiente Sufre Quinteros: Montiel se lesionó y se perderá los próximos partidos de Independiente Lo cierto es que los estudios correspondientes fueron un baldazo de agua fría para Independiente: el ex Argentinos Juniors sufrió un leve desgarro en el recto anterior de la pierna izquierda y estará entre 15 y 21 días afuera de las canchas, por lo que se perderá varios partidos del campeonato.

En ese sentido, el delantero de 25 años quedó descartado para el duelo del próximo jueves a las 19:30 ante Independiente Rivadavia en el Bautista Gargantini. Además, Montiel también será baja en la visita ante Gimnasia de Mendoza, el martes 24 de febrero por la fecha 7.