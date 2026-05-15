Un compañero de Gustavo López habló tras la "apretada" de Malcorra: "Los días contados para el agresor en Independiente"

Carlos Burgueño, periodista y analista económico del programa de Gustavo López en Radio La Red, bancó a su colega y apuntó contra Malcorra.

Este viernes por la tarde se produjo un inusual incidente. Mientras salía de Radio La Red tras finalizar su programa del mediodía, Gustavo López fue increpado por Ignacio Malcorra, a quien había acusado de "ir para atrás" en la eliminación de Independiente en octavos del Apertura y de quien dijo que "faltaba que festeje con Central".

"Me podés decir que soy un burro pero nunca que voy para atrás. No sabés la semana de mierda que pasó mi familia por tu culpa, hace tres días que no pueden dormir", le habría respondido cara a cara el volante de 38 años al periodista, mientras era contenido por otros integrantes y el personal de seguridad de la radio.

Malcorra fue a buscar a Gustavo López a la Radio Ignacio Malcorra fue a buscar a Gustavo López a la radio El episodio, que no pasó a mayores, salió a la luz y se viralizó a raíz de un recorte de la transmisión del programa de Marcelo Palacios, el cual se estaba emitiendo en ese momento, y quedaron registradas las reacciones en vivo de los panelistas mientras se producía el hecho. No hubo imágenes del encontronazo en si, pero sí se conoció la palabra de uno de los compañeros de piso del comentarista deportivo.

"Siempre con Gustavo López, uno de los mejores que conocí. Y conocí muchos. Pero más allá de eso, un periodista de cualquier área o rubro tiene derecho a decir lo que crea y piense. Y, en todo caso, será la gente la que lo juzgue. Y si dice algo que afecte la moral y ética de alguien, está la justicia. Y en el caso de Gustavo, lo siguen desde hace décadas", escribió Carlos Burgueño en su cuenta de X.