Franco pasa la escoba: los jugadores que no seguirían en Gimnasia y los seis refuerzos que pidió

Se terminó el tiempo de análisis y comenzó la cirugía futbolística en Gimnasia y Esgrima. El entrenador Franco ya elevó la lista de jugadores que no serian tenidos en cuenta. La dirigencia comenzó a trabajar en una profunda reestructuración del plantel de cara a la próxima temporada, buscando darle una nueva cara al equipo.

La decisión marca el inicio de una fuerte renovación dentro del Lobo mendocino, que buscará cambiar la imagen mostrada en el último tramo del campeonato y volver a pelear en los primeros planos de la Primera Nacional.

Entre los futbolistas que aparecen como prescindibles figuran Tobías Cervera, Brian Ferreyra, Juan Pablo Álvarez, Juan Franco, Nahuel Barbosa —quien podría salir a préstamo— y Nicolás Romano. Algunos por bajos rendimientos, otros por decisiones tácticas o cuestiones contractuales, pero lo concreto es que varios nombres importantes ya tendrían un pie afuera del club.

La salida de algunos jugadores no sorprende dentro del mundo Gimnasia. En varios casos, el cuerpo técnico ya había mostrado señales claras durante las últimas fechas, con futbolistas perdiendo terreno, quedando fuera de convocatorias o directamente sin continuidad.

Pero la limpieza no llega sola. Paralelamente, Franco ya definió los puestos que considera prioritarios para reforzar y la dirigencia salió al mercado.

El entrenador pidió:

Un defensor central.

Un lateral.

Un volante central.

Un volante por afuera.

Y dos delanteros.

La búsqueda apunta a futbolistas con experiencia en la categoría y recorrido competitivo, aunque también podrían aparecer apuestas jóvenes dependiendo del presupuesto que maneje el club.

Nicolás Romano habló tras la victoria del Lobo. Foto: Prensa Gimnasia Nicolás Romano podría emigrar del Lobo. Foto: Prensa Gimnasia

La intención del cuerpo técnico es clara: armar un equipo mucho más intenso, dinámico y competitivo para afrontar un torneo que volverá a ser durísimo.

En las próximas semanas se esperan novedades importantes tanto en las desvinculaciones como en las primeras incorporaciones. En el Parque ya empezó el recambio y todo indica que el nuevo Gimnasia tendrá varias caras distintas.