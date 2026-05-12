Gimnasia define entrenador y plantel: qué pasará con Franco y Lencioni
Gimnasia y Esgrima de Mendoza define su futuro con la continuidad de Franco y desmienten interés de Brasil por Lencioni.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza atraviesa horas decisivas antes del regreso a los entrenamientos, y poco a poco empiezan a aclararse algunos de los temas que más preocupaban al mundo mensana.
La principal novedad pasa por la continuidad de Darío Franco. Luego de varias reuniones entre el entrenador y la dirigencia, ambas partes habrían llegado a un acuerdo en distintos puntos clave y todo indica que el ciclo seguirá al frente del equipo del Parque General San Martín.
Definiciones clave en Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Con la continuidad del DT prácticamente encaminada, ahora comenzará otra etapa importante: el armado del plantel y la búsqueda de refuerzos. Franco ya habría marcado prioridades puntuales en varios sectores de la cancha y espera incorporar jugadores para potenciar al equipo de cara a lo que viene.
En paralelo, durante las últimas horas surgió desde Brasil una versión que vinculaba a Facundo Lencioni con un posible interés desde el exterior. Sin embargo, desde la dirigencia mensana desmintieron completamente esa información y aseguraron que el futbolista continuará en el club.
La misma situación alcanza a Saavedra, otro de los nombres cuya continuidad había generado dudas, especialmente después de su polémica expulsión en el clásico.
Mientras esperan definiciones más concretas en el mercado de pases, el plantel del Lobo aprovecha los últimos días de descanso antes del inicio de una pretemporada que será clave para el futuro inmediato del equipo.