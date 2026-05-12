Gimnasia define entrenador y plantel: qué pasará con Franco y Lencioni

Gimnasia y Esgrima de Mendoza define su futuro con la continuidad de Franco y desmienten interés de Brasil por Lencioni.

Darío Franco, DT de Gimnasia y Esgrima, se encuentra de vacaciones a la espera de una definición sobre su futuro.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza atraviesa horas decisivas antes del regreso a los entrenamientos, y poco a poco empiezan a aclararse algunos de los temas que más preocupaban al mundo mensana.

La principal novedad pasa por la continuidad de Darío Franco. Luego de varias reuniones entre el entrenador y la dirigencia, ambas partes habrían llegado a un acuerdo en distintos puntos clave y todo indica que el ciclo seguirá al frente del equipo del Parque General San Martín.

Definiciones clave en Gimnasia y Esgrima de Mendoza Con la continuidad del DT prácticamente encaminada, ahora comenzará otra etapa importante: el armado del plantel y la búsqueda de refuerzos. Franco ya habría marcado prioridades puntuales en varios sectores de la cancha y espera incorporar jugadores para potenciar al equipo de cara a lo que viene.

En paralelo, durante las últimas horas surgió desde Brasil una versión que vinculaba a Facundo Lencioni con un posible interés desde el exterior. Sin embargo, desde la dirigencia mensana desmintieron completamente esa información y aseguraron que el futbolista continuará en el club.

Festejo de Lencioni Lencioni seguirá en Gimnasia. Alf Ponce Mercado/MDZ