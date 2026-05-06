El ciclo de Darío Franco en Gimnasia parece terminado y ya suena un DT de peso para reemplazarlo

En Gimnasia y Esgrima de Mendoza crece la expectativa por un posible cambio de DT. Darío Franco dejaría su puesto y Julio César Vaccari es el nombre que seduce.

Todavía falta para el regreso oficial a los entrenamientos, pero en Gimnasia y Esgrima de Mendoza el clima interno parece haber cambiado por completo después del clásico ante Independiente Rivadavia. La relación entre Darío Franco y el presidente Fernando Porretta habría quedado totalmente desgastada y, aunque aún no hubo anuncio oficial, todo indica que el actual entrenador no continuará en la segunda parte de la temporada. En las últimas horas comenzó a tomar fuerza un nombre importante para sucederlo: Julio César Vaccari.

El ex entrenador de Defensa y Justicia aparece como una de las opciones que más seduce dentro del club y ya empezó a sonar con fuerza en el mundo mensana. “Cuando el río suena, piedras trae”, dicen en el entorno de Gimnasia, donde el silencio dirigencial alimenta aún más las versiones sobre un inminente cambio de rumbo futbolístico.

independiente gimnasia clasico dario franco (7) Alf Ponce Mercado / MDZ

La posible sucesión de Darío Franco en Gimnasia El quiebre definitivo habría llegado tras el clásico frente a la Lepra. Allí, según trascendió, la relación entre Franco y Porretta terminó de romperse y hoy la continuidad del DT parece prácticamente imposible. Aunque el plantel recién retomará los trabajos dentro de dos semanas, puertas adentro ya se habla de un nuevo ciclo.

La posible llegada de Vaccari genera expectativa. El entrenador viene de tener pasos importantes en Primera División y es considerado uno de los técnicos jóvenes con mejor proyección del fútbol argentino. De concretarse, sería un verdadero golpe de efecto para Gimnasia pensando en pelear de otra manera durante la segunda parte del campeonato.