Estudiantes de La Plata empató 1-1 con Cusco en Perú y mentiene el invicto en la Copa

Por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, Estudiantes de La Plata rescató un importante punto en condición de visitante al empatar 1-1 con Cusco (ya lo había vencido 2-1 como local) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Perú. De este modo, mantiene el invicto y continúa en puestos de clasificación.

Las cosas comenzaron complicada para el equipo de Alexander Medina, ya que los Dorados se pusieron en ventaja en el primer tiempo gracias al gol de Lucas Colitto. Sin embargo, reaccionó en el complemento y llegó a la igualdad en los pies de Tiago Palacios.

La primera llegada del partido fue del local, a los 4 minutos, con un remate de primera del enganche Iván Colman desde la medialuna del área, luego de un despeje defectuoso del defensor Tomás Palacios, aunque su tiro salió centralizado y fue detenido por el arquero Fernando Muslera. Tres minutos más tarde, Colman metió una pelota alta al segundo palo para la llegada del delantero Facundo Callejo, que definió de volea y al poste izquierdo del arquero uruguayo, que achicó los espacios y contuvo con el cuerpo.

VENCIERON A NANDO MUSLERA: Callejo la dejó pasar y Colitto definió para el primero de Cusco FC vs. Estudiantes en Perú. Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/OV9Jvyp1ro

A los 8', un centro desde el costado derecho del área del extremo Lucas Colitto le llegó al defensor Aldair Fuentes, que remató de primera y desviado por encima del travesaño, desde el área chica. Cusco volvió a generar peligro a los 22', con un centro desde la izquierda al segundo poste para el cabezazo de Callejo, cuyo remate salió alto y al palo contrario aunque bombeado, por lo que Muslera pudo retroceder para detenerlo.

Estudiantes tuvo su primer acercamiento a los 32', con un remate desde el borde izquierdo del área del enganche Tiago Palacios, cuyo disparo tenía buena potencia y se fue cerca del ángulo izquierdo del guardameta Pedro Díaz. A los 37 minutos, un centro desde la derecha al segundo palo fue bajado de cabeza por el extremo José Manzaneda para Callejo, que dejó pasar la pelota de gran manera para el remate de primera de Colitto, que superó a Muslera con un disparo bajo a su palo izquierdo, que el arquero de 39 años alcanzó a desviar pero sin poder cambiarle el destino de gol.

En el segundo minuto de descuento, un pase largo habilitó la corrida por derecha de Colitto, quien eludió a Tomás Palacios saliendo hacia afuera y metió un centro atrás para Manzaneda, que definió por encima del travesaño desde el área chica.

El Pincha tuvo la primera llegada clara del segundo tiempo, a los 52', cuando el extremo Fabricio Pérez recibió por el costado izquierdo, recortó para la pierna derecha y remató desde afuera del área, con un tiro que dio en el palo izquierdo de Pedro Díaz. El empate llegó a los 58' con una gran jugada asociativa entre Tiago Palacios, que tocó y fue a buscar al área, y Amondarain, que recibió de espaldas, giró y lo asistió, para que el enganche quede mano a mano con el arquero, defina de primera y ponga el 1-1.

El gol de Tiago Palacios para el empate de Estudiantes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2052166263439307263?s=20&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ BIEN LA HICIERON! Amondarain filtró la pelota para Tiago Palacios y el 10 marcó el 1-1 de Estudiantes vs. Cusco FC.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7QcyR77eHl — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2026

El primer acercamiento del local en la segunda etapa se dio a los 66 minutos y por medio del juego aéreo, con un cabezazo de Callejo desde el costado derecho del área que fue a las manos de Muslera. El equipo de La Plata tuvo un nuevo remate al palo a los 80', luego de una subida por izquierda de Palacios que terminó en un centro atrás para el delantero Facundo Farías, que disparó desde la frontal del área e impactó en el poste derecho del arquero peruano.

A los 89', un saque largo de Muslera llegó al costado derecho del área rival para el remate de volea de Cetré, cuyo tiro salió apenas por encima del travesaño.

Con la igualdad, el equipo del cacique Medina se mantiene en el segundo lugar del grupo A con 6 puntos, mientras que los peruanos con es cuartos con 1 sola unidad. En la próxima fecha, Estudiantes deberá visitar el mítico Maracaná para enfrentarse a Flamengo, el miércoles 20 de mayo a las 21:30, mientras que Cusco será local de Deportivo Independiente Medellín de Colombia, el mismo día desde las 23:00.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Cusco - Estudiantes