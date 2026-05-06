San Lorenzo logró un valioso empate en su visita a Deportivo Cuenca y continúa liderando su grupo

San Lorenzo igualó 0 a 0 con Deportivo Cuenca de Ecuador en un partido en el que fue superior pero sufrió la falta de efectividad y que disputaron esta noche, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Sudamericana 2026.

En un partido que no tuvo goles, la llegada más clara fue del equipo argentino, a los nueve minutos del primer tiempo, con un cabezazo del delantero Alexis Cuello dentro del área que se fue muy cerca del primer palo.

Con la igualdad, el Ciclón se mantiene en el primer lugar de la zona, con seis puntos, mientras que el local cerró la cuarta jornada en el segundo lugar, con cinco unidades.

La primera llegada de partido fue del local, a los ocho minutos, con un buen desprendimiento por izquierda del extremo Jorge Ordóñez, que se fue libre por la banda hasta encarar al arquero Orlando Gill, pero no definió bien y su derechazo bajo se fue ancho por el primer palo.

Solo un minuto después, una buena jugada individual por izquierda del mediocampista Nahuel “Perrito” Barrios terminó en un preciso centro al segundo palo para la subida del delantero Alexis Cuello, cuyo cabezazo se fue muy cerca del poste izquierdo del guardameta Facundo Ferrero.

En 20 minutos, un pase largo habilitó al atacante Rodrigo Auzmendi, que buscó un remate cruzado a media altura desde el borde del área, que pasó cerca del palo.

Ordóñez volvió a generar peligro nueve minutos más tarde, con un centro bombeado al segundo palo en el que el extremo de 30 años ganó de cabeza ante la marca del defensor Ezequiel Herrera, aunque su tiro salió alto y desviado.

A los 42 minutos, Auzmendi se quedó con el rebote de un remate de Cuello cerca del punto del penal y sacó un remate de primera, que le salió bajo y a las manos de Facundo Ferrero.

El segundo tiempo no tuvo llegadas hasta los 14 minutos, cuando Alexis Cuello se desmarcó hacia la banda derecha y puso un centro que se pudo haber metido por el segundo palo, pero Ferrero lo desvió al córner.

El exdelantero de Almagro Alexis Cuello volvió a generar peligro cuatro minutos más tarde, con un intento desde el vértice derecho del área pero, como no tuvo recorrido antes de su remate, el tiro salió alto aunque bombeado, permitiendo que el arquero argentino de 31 años despeje por encima del travesaño.

El local llegó por primera vez en la segunda etapa a los 21 minutos, nuevamente por medio de Ordoñez, que pudo subir por derecha y volvió a sacar un disparo bajo al primer palo, que el arquero Orlando Gill no tuvo inconvenientes para mandar al córner.

San Lorenzo vs Cuenca Nicolás Tripichio, el buen mediocampista de San Lorenzo. Fotobaires

En 25 minutos, el mediocampista argentino David González sacó un potente remate desde el borde derecho del área, que salió cruzado, a media altura y con buena potencia, por lo que generó una efectiva estirada de Gill para volver a salvar a su equipo.

Deportivo Cuenca volvió a acercarse con peligro al arco del equipo de Boedo a los 42 minutos del segundo tiempo, con una subida por el costado izquierdo del carrilero Yeltzin Erique, que se aprovechó del cansancio del equipo argentino producto de la altura para correr en libertad hasta adentrarse en el área, desde donde buscó rematar al primer palo y chocó con la humanidad del arquero paraguayo de 25 años.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Gustavo Álvarez deberá visitar al Santos de Brasil, el miércoles 20 de mayo a las 19:00, mientras que el conjunto ecuatoriano tendrá que enfrentar a Recoleta de Paraguay, como local, el martes 19 a partir de las 23:00.

Fuente: NA.

El minuto a minuto de Deportivo Cuenca vs San Lorenzo