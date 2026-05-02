Independiente venció a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y ambos se metieron en los playoffs
Independiente le gana a San Lorenzo con goles de Abaldo y Gutiérrez en un derbi en el que ambos se juegan la clasificación a octavos de final.
Independiente derrotó 2-1 a San Lorenzo, por la novena fecha del Torneo Apertura, en un mano a mano clave por la clasificación a los playoffs de la Liga Profesional de Fútbol.
En el estadio Pedro Bidegaín, el Rojo abrió el marcador con el gol del uruguayo Matías Abaldo a los 16 minutos de juego mientras que el chileno Maximiliano Gutiérrez a los 10 minutos del segundo tiempo. Ya a los 27 minutos, Ezequiel Herrera descontó para el Ciclón.
Con este resultado, el equipo de Gustavo Quinteros alcanzó los 24 puntos, escaló a la quinta posición y se clasificó a los playoffs del Torneo Apertura donde, de momento, enfrentará a Rosario Central.
Por su parte, el equipo de Gustavo Álvarez tuvo su primera derrota bajo la dirección técnica del ex Universidad de Chile y finaliza esta fase regular en el séptimo lugar con 22 puntos. De momento, enfrentaría a River en octavos de final.
Independiente se puso en ventaja en el Nuevo Gasómetro
El delantero uruguayo Matías Abaldo marcó el 1-0 de Independiente ante San Lorenzo a los 16 minutos del primer tiempo. Tras un gran pivoteo del paraguayo Gabriel Ávalos, el delantero chileno Maximiliano Gutiérrez desbordó por la derecha y metió el buscapié al segundo palo para el ex Gimnasia La Plata que definió y marcó el 1-0.
El delantero chileno Maximiliano Gutiérrez marcó el 2-0 para Independiente ante San Lorenzo a los 10 minutos del complemento.
Con la defensa adelantada de San Lorenzo, el defensor Lautaro Montenegro perdió la pelota con Santiago Montiel y este se la sirvió al uruguayo Matías Abaldo para que se fue en 2 contra 1 con el colombiano Jhohan Romaña y tocó a su derecha para el ex Huachipato que definió por debajo del arquero José Devecchi y puso el 2-0.
Gutiérrez estiró la cuenta para el Rojo ante San Lorenzo
El defensor Ezequiel Herrera descontó para San Lorenzo ante Independiente a los 27 minutos del complemento.
En una carambola en el área, el defensor remató en el área chica pero el arquero Rodrigo Rey se la tapó, dando el rebote y dejandoséla servida para Herrera que pateó y, con suspenso, puso el 1-2.
Herrera descontó y le puso suspenso al resultado
Fuente: NA.