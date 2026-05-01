La pésima noticia que recibió Gustavo Álvarez en San Lorenzo a horas del clásico con Independiente

A un día del partido frente al Rojo en el Nuevo Gasómetro, el entrenador de San Lorenzo recibió un mazazo con uno de sus futbolistas titulares.

San Lorenzo tenía todo listo para repetir el mismo once por cuarta vez consecutiva, pero una molestia de último momento obligó a cambiar los planes de Gustavo Álvarez. Orlando Gill sufrió una sobrecarga en el aductor durante la práctica y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo de cara al clásico ante Independiente. En su lugar atajará José Devecchi, en lo que será el único cambio respecto a la base que viene utilizando el equipo.

Orlando Gill se lesionó y es baja en San Lorenzo para la "final" ante Independiente El problema físico del arquero se arrastró durante los últimos entrenamientos. Si bien el cuerpo técnico aguardó hasta último momento por su evolución, la mejora no fue suficiente y primó la cautela. Ante un partido de alto voltaje y con tanto en juego, la decisión fue preservarlo para evitar agravar la lesión.

Orlando Gill logró una marca histórica en San Lorenzo. Foto: @orlando_daniel01 Orlando Gill es baja en San Lorenzo para el clásico con Independiente. Foto: @orlando_daniel01

Devecchi, habitual suplente, tendrá así una nueva oportunidad desde el arranque en un contexto exigente. No solo se trata de un clásico, sino también de un duelo clave para la clasificación en el Torneo Apertura: los de Boedo se asegurarán su lugar en octavos con cualquier resultado que no sea una derrota, mientras que el Rojo también podría avanzar con un empate, dependiendo de otros resultados.

No será la primera vez que el arquero deba responder en ausencia de Gill. Ya lo hizo en el debut de Álvarez como DT, en el empate ante Riestra, cuando el titular estuvo ausente por compromisos con la selección de Paraguay. En aquella ocasión cumplió con solvencia y ahora buscará repetir en un escenario mucho más exigente.