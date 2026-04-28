Con Neymar en cancha, San Lorenzo empató 1-1 ante Santos en el Nuevo Gasómetro

Los goles del encuentro los marcaron Alexis Cuello para el local y Gabriel Barbosa para la visita, en un duelo que dejó al Ciclón argentino como único líder de su zona con cinco puntos y al Peixe brasileño apenas con dos unidades.

Neymar, que había disputado en 2012 ante Vélez su único partido con la casaca del Santos en suelo albiceleste, volvió a jugar en este país luego de once años desde aquel encuentro con la Selección de Brasil del 13 de noviembre de 2015 que terminó 1-1 en el Estadio Monumental.

Con muchos simpatizantes neutrales que se acercaron al Pedro Bidegain, el ex Barcelona y PSG disputó todo el partido y brindó destellos de su calidad.

En el minuto 27 tras un choque entre Matías Reali y Neymar, Facundo Gulli asistió a Alexis Cuello no falló y abrió el marcador para San Lorenzo con un potente remate de larga distancia.

Alexis Cuello marcó el 1-0 de San Lorenzo ante Santos. Alexis Cuello marcó el 1-0 de San Lorenzo ante Santos. Video: DSports

Neymar inició la jugada y Gabigol estampó el 1-1

Sin embargo, apenas seis minutos después, una combinación de Benjamín Rollheiser, Neymar, que se sacó de encima a Tripichio, y Gabigol terminó con un remate cruzado del delantero ex Flamengo para estampar el empate.

Gabigol anotó el 1-1 de Santos ante San Lorenzo. Gabigol anotó el 1-1 de Santos ante San Lorenzo. Video: DSports

Un remate de Neymar cerca del primer palo del arco y otros destellos del astro brasileño fueron lo que aportó Santos en el resto del encuentro. Por el lado de San Lorenzo un juego asociado que no logró abastecer a Cuello, a Rodrigo Auzmendi y luego a los ingresados Diego Herazo y Nahuel Barrios.

Tras el 1-1, el equipo de Gustavo Álvarez espera la cuarta jornada del Grupo D: visitará al Deportivo Cuenca de Ecuador el martes 5 de mayo a las 23 horas. El equipo brasileño, por su parte, hará lo propio con Recoleta en Asunción el mismo día, pero a las 21:30.

Fuente: EFE

El minuto a minuto de San Lorenzo-Santos