¡Sorpresa! Boca va a la carga por una figura de un equipo grande que fue buscado por River en el último tiempo

Boca no se detiene en el mercado de pases y dejó en claro su interés por un marcador central que es figura en su equipo. ¿De quién se trata?

Mientras aguarda por la oficialización de Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador, Boca ya comenzó a moverse en el mercado de pases con el objetivo de reforzar un plantel que necesita recuperar protagonismo en el segundo semestre. Una de las prioridades de la dirigencia pasa por incorporar un marcador central y, en ese escenario, apareció un nombre que genera consenso dentro del club: Johan Romaña.

Boca va a la carga por Johan Romaña romaña En Boca buscan un zaguero y apuntaron al colombiano Romaña. Instagram @johan_espitia98_ El defensor colombiano, una de las principales figuras de San Lorenzo durante la temporada, se encuentra en la órbita del Xeneize. Si bien todavía no existieron negociaciones formales entre las partes, en la Ribera siguen de cerca su situación contractual y no descartan avanzar en los próximos días para intentar concretar su llegada.

Johan Romaña atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En lo que va del año disputó 21 encuentros con la camiseta azulgrana y solamente se perdió dos compromisos por problemas físicos. Su solidez defensiva, capacidad en el juego aéreo y regularidad lo transformaron en una pieza clave dentro del esquema del conjunto de Boedo.

Además de su rendimiento a nivel local, el zaguero estuvo muy cerca de cumplir el sueño de disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia. Su destacado presente le permitió integrar la prelista de 55 futbolistas elaborada por Néstor Lorenzo, aunque finalmente quedó fuera de la convocatoria definitiva para la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.