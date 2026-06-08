Tras irse de Boca, Úbeda dio una llamativa respuesta cuando le preguntaron si escucharía una oferta de River

En un ping-pong de preguntas y respuestas que se hizo viral, Claudio Úbeda sorprendió al momento de referirse a un hipotético futuro en River.

Este fin de semana, el Sifón le concedió una entrevista al youtuber Ezzequiel, en la que analizó su ciclo al frente del primer equipo y tocó también otros aspectos relacionados a su carrera como jugador y entrenador. El momento más destacado fue un ping-pong de preguntas y respuesta con formato "verdadero o falso", el cual se terminó viralizando por uno de los ítems tratados.

El ping-pong de Claudio Úbeda con Ezzequiel El ping-pong de Claudio Úbeda con Ezzequiel @ezzequielok Es que sobre el final del cuestionario, el joven creador de contenido le preguntó si escucharía una oferta para dirigir River Plate en un futuro. "No lo sé...", contestó el DT de 56 años, sin atreverse a decir que "sí", pero tampoco que "no", dejando una puerta abierta para tomar las riendas del cuadro de Núñez en alguna oportunidad.

Esta respuesta llamó mucho la atención en redes. Si bien por un lado Úbeda no tiene lazos muy fuertes con el Xeneize más allá de su breve ciclo durante los últimos meses, su paso por el banco azul y oro todavía es muy reciente, por lo que muchos esperaban que respondiera con un rotundo "no".