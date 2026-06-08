Tras irse de Boca, Úbeda dio una llamativa respuesta cuando le preguntaron si escucharía una oferta de River
En un ping-pong de preguntas y respuestas que se hizo viral, Claudio Úbeda sorprendió al momento de referirse a un hipotético futuro en River.
Hace una semana, Claudio Úbeda dejó de ser director técnico de Boca Juniors -a falta del anuncio del club, ya se sabe que el Vasco Arruabarrena será su sucesor-. El jueves, a 48 horas de confirmarse su salida, el exayudante de Miguel Ángel Russo rompió el silencio, y no iba a pasar mucho tiempo para que volviera a hablar.
Este fin de semana, el Sifón le concedió una entrevista al youtuber Ezzequiel, en la que analizó su ciclo al frente del primer equipo y tocó también otros aspectos relacionados a su carrera como jugador y entrenador. El momento más destacado fue un ping-pong de preguntas y respuesta con formato "verdadero o falso", el cual se terminó viralizando por uno de los ítems tratados.
El ping-pong de Claudio Úbeda con Ezzequiel
Es que sobre el final del cuestionario, el joven creador de contenido le preguntó si escucharía una oferta para dirigir River Plate en un futuro. "No lo sé...", contestó el DT de 56 años, sin atreverse a decir que "sí", pero tampoco que "no", dejando una puerta abierta para tomar las riendas del cuadro de Núñez en alguna oportunidad.
Esta respuesta llamó mucho la atención en redes. Si bien por un lado Úbeda no tiene lazos muy fuertes con el Xeneize más allá de su breve ciclo durante los últimos meses, su paso por el banco azul y oro todavía es muy reciente, por lo que muchos esperaban que respondiera con un rotundo "no".
Durante el ping-pong, indicó también que "merecía continuar siendo entrenador de Boca", que "no se arrepiente de haber cambiado al Changuito Zeballos en el partido contra Racing" porque "estaba cansado y sabía que tenía lo tenía que sacar", que "el rendimiento de Boca está infravalorado por la opinión mediática", que "Edinson Cavani es el jugador más talentoso que dirigió", y que "el entrenador de Boca tiene total libertad para tomar cualquier decisión que quiera".