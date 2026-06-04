Úbeda reveló que quería seguir en Boca y dio sus motivos: "Duele bastante ya no ser el DT"

Claudio Úbeda hace unos días dejó de ser el director técnico de Boca Juniors . Tras un año en el cargo (contando los meses que estuvo como ayudante de Miguel Ángel Russo), se marcha del club después de un flojo cierre del semestre y la sorpresiva y decepcionante eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores.

La noticia, que ya se conoció el viernes de la semana pasada, se la comunicaron al entrenador personalmente el lunes y el club la hizo oficial mediante un comunicado el martes. El primer integrante del cuerpo técnico en romper el silencio fue Juvenal Rodríguez este jueves por la mañana, y unas horas después, esta noche, hizo lo propio el Sifón.

"Duele un poco que me digan 'el ex técnico de Boca '. Bah, duele bastante. Nos duele porque sabíamos que teníamos muchas posibilidades y condiciones para seguir avanzando, pero en un mundo Boca que es resultado, que necesita ganar, entendemos cómo es la regla del juego y es lógico que sea así", reveló en diálogo con Marcelo Palacios en Un Buen Momento, por Radio La Red.

"Queríamos seguir, las condiciones y los resultados finales que terminan tapando un montón de cosas buenas que ocurrieron en el año y que te demuestra que el desenlace iba a ser mi salida. Fracasar es cuando uno no intenta, y nosotros intentamos hasta el final", remarcó en la misma sintonía.

Luego, Úbeda repasó cómo fue su ciclo: "Si hacemos un balance del año desde que estuvimos con Miguel, tuvimos un proceso de adaptación y luego cuando tomamos el equipo nosotros, hubo un punto de inflexión en el 3-0 ante Lanús, que el equipo mostró cosas buenas dentro de la cancha. Después estuvimos 14 partidos sin perder, ganamos 2 clásicos, el contra River en 2025 clasificamos a la Libertadores, y ahora en la Tabla Anual estamos también en zona de la próxima Copa".

"Entiendo que en Boca no alcanza con eso, exige ganar permanentemente, pero en el análisis global hay que tenerlo en cuenta. Lamentablemente te quedás con la foto final y es entendible que la gente se enoje porque no pasamos de fase, es lógico que eso pase", reconoció finalmente.

Su charla con el Chelo Delgado

Claudio Úbeda entrenamiento de Boca A Úbeda le comunicaron su salida en Boca Predio. @BocaJrsOficial

Por otro lado, dio detalles del encuentro que tuvo en el predio de Ezeiza con Marcelo Delgado y que marcó el fin oficial de su mandato: "El Chelo me dijo que quería reunirse conmigo para decirme las cosas cara a cara. Me dio los argumentos por los cuales entendía que nosotros no íbamos a seguir", comenzó a contar.

"Estábamos mano a mano. Él me estaba esperando con un café y yo mirándolo a la cara ya sabía por dónde venía la mano. Pero se la hice fácil. Entendimos que el planteo que ellos hacían era real. Él también reconoció que estaban agradecido por el proceso que vivimos y por no tener en el proceso ningún conflicto en el Mundo Boca", concluyó Úbeda.