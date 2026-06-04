Un DT sin trabajo y con pasado en el club sueña con dirigir a Boca: "¿Cómo no voy a tener ilusión?"

Uno de los nombres que siempre suenan cuando Boca busca entrenador y que tiene buena relación con Riquelme habló de sus deseos de hacerse cargo del equipo.

Tras dar por finalizado el ciclo Claudio Úbeda, Boca Juniors se encuentra buscando un nuevo director técnico para el segundo semestre, con la difícil tarea de pelear hasta el final en todos los frentes y tratar de cortar una sequía de títulos que lleva más de tres años y medio y se acerca a los cuatro.

Entre los distintos nombres que suenan cuando el cuadro de la Ribera busca entrenador, siempre aparece con más o menos fuerza el de Cristian González. Si bien sus números en los bancos de distintos equipos (Rosario Central, Unión y Platense) no lo ayudan, sí juegan a su favor su pasado como jugador del club (entre 1995 y 1996) y su buena relación con Juan Román Riquelme.

Cristian "Kily" González sueña con ser DT de Boca Cristian "Kily" González sueña con ser DT de Boca ESPN En ese sentido, el exmediocampista aseguró que tiene deseos de estar al frente del plantel xeneize, aunque no existan chances concretas en el corto plazo: "¿Quién no sueña con dirigir a Boca? ¿Cómo no voy a tener ilusión? ¿Me estás cargando? No le cierro las puertas a nadie. Tengo ganas de dirigir. Tampoco voy a vender humo y caretear, decir que me llamó Román... No hay nada", respondió al ser consultado al respecto este jueves en F90 por ESPN.

A su vez, el Kily destacó su cercanía con Riquelme: "Casi siempre hablo con Román. Coincidimos en algunas cosas y en otras no". Pero también sostuvo que jamás recibió una oferta del club: "Cuando alguien te quiere, te va a buscar. No necesita ni representante, ni intermediarios, ni nada".