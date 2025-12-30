No es Eduardo Domínguez: revelan el DT con el que Boca coqueteó antes de confirmar a Úbeda

En medio de la incertidumbre, Riquelme habría entablado charlas con otro técnico del fútbol argentino mientras cocinaba por lo bajo la continuidad del Sifón en Boca.

La continuidad de Claudio Úbeda en Boca dejó tela por cortar. Tras semanas de especulaciones, el DT fue ratificado en el cargo y seguirá en el banco xeneize durante 2026, pero eso no quita que, en el medio, Juan Román Riquelme no haya barajado seriamente la posibilidad de ir en busca de otro técnico.

En ese contexto, uno de los nombres que sonó fuerte en caso de que el Sifón hubiera dejado el cargo fue nada menos que Eduardo Domínguez. Después de conquistar la doble corona con Estudiantes (Torneo Clausura y Trofeo de Campeones), el Barba puso en duda su renovación en La Plata, aunque finalmente terminó arreglando su nuevo contrato en La Plata.

El técnico con el que coqueteó Boca antes de ratificar a Úbeda en el cargo Con esa novela ya consumada, César Luis Merlo soltó una primicia que no tuvo capítulo alguno en esta breve novela vinculada al DT de Boca. "Confirmo que durante 4, 5 ó 6 días de la semana pasada Boca coqueteó con un entrenador. Esto lo pude confirmar por el club y por el entrenador", aseguró el reconocido periodista en el programa de streaming de Picado TV.

¿Boca coqueteó con el Kily González antes de confirmar a Úbeda? ¿Boca coqueteó con el Kily González antes de confirmar a Úbeda? Video: Picado TV Como si fuera poco, se distanció de varios colegas y enfatizó en que "a Riquelme no le interesaba contratar a Eduardo Domínguez". A partir de allí, comenzó un juego para develar al técnico con el que había entablado charlas el presidente y dio algunas pistas claras que fueron muy evidentes. "Este entrenador estaba sin club, dirigió solo en el fútbol argentino, jugó en Boca y tiene buena relación con Riquelme", lanzó el comunicador sin vueltas. Y agregó: "Claramente este técnico tenía intenciones de agarrar el cargo si había un panorama claro".

Al instante, el conductor Diego Díaz le preguntó sin vueltas si los caminos conducían a Cristian el "Kily" González. "No comments", respondió Merlo, casi que dejando en evidencia que se trataba del extécnico de Platense. Y claro, no sería una locura teniendo en cuenta que el ídolo xeneize ya lo tuvo como candidato a dirigir a Boca en el pasado, cuando el DT tenía contrato vigente con Unión de Santa Fe. De todas formas, el contacto se cortó en seco con la confirmación de Úbeda.