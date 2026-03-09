El nuevo proyecto de ampliación de la Bombonera por el que va Boca: cuarta bandeja y 10.000 lugares más

Boca está en tratativas para recibir la autorización que le permita hacer una obra para aumentar la capacidad de la Bombonera, aunque primero necesita los permisos correspondientes.

Fuera de las cuestiones meramente deportivas, si hay un tema que mantiene en vilo a los hinchas de Boca Juniors desde hace tiempo es la ampliación de la Bombonera. El mítico estadio, con su clima único y la fortaleza que le da al equipo, tiene una capacidad para algo más que 57.000 personas, lo cual deja a mucha gente afuera.

Aumentar el aforo fue una de las grandes promesas de Juan Román Riquelme, ya desde que asumió como vicepresidente de Jorge Amor Ameal. Y si bien durante todos estos años se han hecho obras y remodelaciones (sobre todo en cuanto a fachada y accesos), la principal se viene haciendo esperar. Sin embargo, en los próximos días se podría dar un importantísimo anuncio.

Te puede interesar Claudio Úbeda ya tiene definida la formación de Boca para el clásico contra San Lorenzo

Boca anunciaría la construcción de una cuarta bandeja de la Bombonera Los cambios que se vienen en la Bombonera La cuarta bandeja sería en la parte inferior a las tres ya existentes que rodean el campo de juego. MDZ Es que desde Brandsen 805 ya tienen planificada la construcción de una cuarta bandeja en el Alberto J. Armando, que se ubicaría en la parte inferior a las tres existentes que rodean la cancha y que sumaría unos 6.000 espectadores. En simultáneo, removerán las butacas que quedan en el sector K, con lo que esperan que pasen a entrar en el estadio unas 67 mil personas en total.

Todas estas remodelaciones serían el preludio de una todavía más grande y trascendental. Desde la dirigencia del club no se animan a dar un plazo concreto para su realización, pero estipulan que ya estarían terminadas durante ese 2026 y piensan aprovechar al máximo el parate mundialista de junio. Además, durante esta primera etapa no sería necesario mudar la localía.