¿Dos amarillas y siguió? El misterio Ascacíbar que encendió La Bombonera

En medio de un partido caliente entre Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, una secuencia dejó más preguntas que certezas. El árbitro Pablo Dóvalo habría amonestado a Santiago Ascacíbar en dos momentos distintos: primero a los 32 minutos del primer tiempo y luego a los 64 del complemento. Sin embargo, el mediocampista no vio la roja y continuó en cancha.

La extraña sanción de Dóvalo a Santiago Ascacibar en la Bombonera La escena se volvió aún más llamativa cuando, pocos minutos después de la segunda infracción, el banco xeneize reaccionó rápido y decidió el cambio: entró Herrera y el “Vikingo” salió sin sanción disciplinaria mayor. En el estadio y en redes, la misma pregunta: si hubo doble amarilla, ¿por qué no se concretó la expulsión?

Amarillas a Ascacibar Entre las hipótesis que circularon, la más repetida apunta a un posible error administrativo en la planilla arbitral o a que una de las tarjetas habría sido cargada a otro futbolista. Lo cierto es que, oficialmente, Ascacíbar no figura expulsado y el partido siguió su curso.