En vivo: Independiente empata 0-0 con Central Córdoba de Santiago del Estero en Avellaneda

Luego de una derrota y un empate en Mendoza, Independiente recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero con el objetivo de volver a sumar de a tres.

MDZ Deportes

Independiente, con Gabriel Ávalos como titular, espera por Central Córdoba de Santiago del Estero.&nbsp;&nbsp;

Fotobaires

Independiente empata 0-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la octava fecha del Torneo Apertura, con el objetivo de reencontrarse con la victoria y meterse nuevamente en la pelea por las primeras posiciones en la Zona A.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Independiente vs Central Córdoba (SE)

