Néstor Grindetti anunció que va por la reelección en Independiente y criticó al arbitraje ante Boca: "Claramente nos perjudicaron"

Grindetti rompió el silencio y dejó varios títulos en el Rojo: su ausencia contra Racing, la confirmación sobre las elecciones y el polémico penal vs. Boca.

Después de meses de silencio y en medio de la polémica por su llamativa ausencia en el clásico de Avellaneda, Néstor Grindetti reapareció públicamente y dejó definiciones que impactan de lleno en el presente de Independiente. La más resonante: confirmó que buscará la reelección a fin de año.

Néstor Grindetti anunció que se presentará en las elecciones de diciembre en Independiente “Quiero presentarme, que quede claro. Quiero seguir siendo presidente de Independiente.”, sentenció el presidente, en diálogo con La Noche de TyC Sports. Y explayó: "Quiero sumar más gente a la comisión directiva, hay mucha gente muy valiosa en términos humanos y profesionales que le pueden aportar mucho a esta etapa que viene”.

Nestor Grindetti: "Quiero seguir siendo el presidente de Independiente". Nestor Grindetti: "Quiero seguir siendo el presidente de Independiente". Video: TyC Sports El máximo dirigente también hizo un repaso de su gestión y defendió con firmeza el rumbo que tomó el club desde su llegada, tras aquella caótica renuncia de Fabián Doman a mediados de 2023. “Independiente está bien, y está muy bien comparado como nosotros lo recibimos: un club devastado económicamente, con una infraestructura totalmente decadente y con un patrimonio que tenía dentro un plantel profesional que valía nada en términos económicos”, apuntó.

Qué dijo sobre el polémico penal a Boca Lejos de quedarse solo en el plano institucional, Grindetti se metió de lleno en el empate del Rojo en la Bombonera. No precisamente en el resultado, sino más bien en el polémico penal que le dieron a Boca y que decretó el 1-1 final. “No puedo decir que fue un buen arbitraje, porque creo que claramente nos perjudicaron dando ese penal en un momento crucial del partido”, disparó, cuestionando la actuación de Andrés Merlos en cancha y Lucas Novelli vía VAR.

El descargo de Néstor Grindetti por el polémico penal a Boca vs. Independiente. El descargo de Néstor Grindetti por el polémico penal a Boca vs. Independiente. Video: TyC Sports ¿Por qué no estuvo en el clásico de Avellaneda? Por otro lado, el exintendente de Lanús explicó el motivo de su ausencia en el clásico ante Racing, una situación que había generado ruido entre los hinchas. “Lo más importante de la responsabilidad del presidente no es estar en un palco”, subrayó.