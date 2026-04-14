El gigante de Sudamérica que tentó a Marcelo Gallardo para ser su DT y la respuesta del ex River

Un importante club que juega Copa Libertadores se habría comunicado directamente con Marcelo Gallardo para ofrecerle el cargo. Los detalles.

A un mes y medio de renunciar a River, un grande del Continente se interesó en Gallardo.

Desde que dejó el banco de River, Marcelo Gallardo anda entre las sombras y alejado de las cámaras. El técnico apenas se mostró un par de veces de manera pública (la última fue este último fin de semana cuando presenció Real Sociedad-Alavés en España), aunque si hay algo que no falta son las propuestas.

Claro, porque en este mes y medio que pasó tras ponerle fin a su segundo ciclo en Núñez varios clubes levantaron el teléfono para conocer la situación del Muñeco. Y hay un denominador común: todos los interesados llegaron desde el Brasileirao.

Ni bien se conoció que iba a renunciar al Millonario, Vasco da Gama fue el primero que intentó contratarlo. Semanas más tarde, Napoleón también apareció en el radar de Cruzeiro para reemplazar al histórico Tite. No obstante, en las últimas horas se sumó un nuevo e importante equipo a la lista.

Marcelo Gallardo Matías Biscay banco River A Gallardo ya lo vinieron a buscar tres equipos de Brasil. Y a todos les dijo lo mismo: no. Juan Mateo Aberastain / MDZ Marcelo Gallardo recibió el llamado de un gigante de Brasil: su respuesta Según informó Sebastián Srur, periodista que cubre el día a día de River para Picado TV, el Corinthians se contactó hace algunos días con el DT para ofrecerle el cargo. Y lo cierto es que Gallardo no tardó mucho en comunicar su decisión.