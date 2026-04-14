El gigante de Sudamérica que tentó a Marcelo Gallardo para ser su DT y la respuesta del ex River
Un importante club que juega Copa Libertadores se habría comunicado directamente con Marcelo Gallardo para ofrecerle el cargo. Los detalles.
Desde que dejó el banco de River, Marcelo Gallardo anda entre las sombras y alejado de las cámaras. El técnico apenas se mostró un par de veces de manera pública (la última fue este último fin de semana cuando presenció Real Sociedad-Alavés en España), aunque si hay algo que no falta son las propuestas.
Claro, porque en este mes y medio que pasó tras ponerle fin a su segundo ciclo en Núñez varios clubes levantaron el teléfono para conocer la situación del Muñeco. Y hay un denominador común: todos los interesados llegaron desde el Brasileirao.
Ni bien se conoció que iba a renunciar al Millonario, Vasco da Gama fue el primero que intentó contratarlo. Semanas más tarde, Napoleón también apareció en el radar de Cruzeiro para reemplazar al histórico Tite. No obstante, en las últimas horas se sumó un nuevo e importante equipo a la lista.
Marcelo Gallardo recibió el llamado de un gigante de Brasil: su respuesta
Según informó Sebastián Srur, periodista que cubre el día a día de River para Picado TV, el Corinthians se contactó hace algunos días con el DT para ofrecerle el cargo. Y lo cierto es que Gallardo no tardó mucho en comunicar su decisión.
El entrenador de 50 años mantuvo firme su postura: rechazó la oferta y expresó que, por ahora, no tiene pensado volver a dirigir en el corto plazo. Por eso, la chance de recalar en un grande de Brasil, por más tentador que sea el destino, quedó rápidamente descartada.