Video: la desubicada burla al Cuti Romero en las calles de Londres tras su dura lesión

Luego de conocerse el parte médico de su lesión en la rodilla, el defensor del Tottenham fue grabado en la vía pública por un hincha rival. Qué le dijo.

En las imágenes que circularon en redes sociales, se lo puede ver caminando con una venda en la pierna derecha, aunque sin necesidad de muletas. Ese detalle llevó algo de tranquilidad, más allá de que el defensor deberá afrontar al menos seis semanas de recuperación.

La burla al Cuti Romero en las calles de Londres Se filtró la primera aparición de Cuti Romero tras su lesión Se filtró la primera aparición de Cuti Romero tras su lesión. @1echee TikTok La lesión se produjo tras un choque en pleno partido y su salida entre lágrimas había encendido todas las alarmas en la Selección argentina, a poco tiempo de un nuevo desafío internacional.

El video fue grabado por un hincha rival que se burló y provocó una situación incómoda: “Cristian, suerte en la Championship”, le dijo al futbolista argentino, en referencia a la liga de la Segunda División en Inglaterra, ya que el Tottenham está en puestos de descenso a 6 fechas del final de la Premier League. Romero, tras levantar la cabeza, sin reaccionar siguió su camino mientras miraba algo en su celular.