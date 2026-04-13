Pipa Benedetto vuelve a la Bombonera y anticipó qué hará si le convierte a Boca: "Soy profesional"

Este martes, Darío Benedetto visitará el estadio de Boca con la camiseta de Barcelona de Ecuador y fue tajante sobre qué hará si le toca marcar un gol.

Darío Benedetto palpitó su regreso a Boca y dejó una frase sobre un posible gol a Boca.

Darío Benedetto volverá a pisar la Bombonera este martes a las 21.30 cuando Boca Juniors reciba a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores. En la previa, el delantero habló sobre lo que significa regresar al club donde fue protagonista y dejó definiciones que no pasaron desapercibidas.

“Es una linda oportunidad de volver a la cancha donde fui feliz, donde dejé muchas cosas y la verdad que lo voy a aprovechar al máximo”, expresó el Pipa, que tendrá su segundo reencuentro con el público xeneize desde su salida en 2024.

Darío Benedetto vuelve a la Bombonera y dejó una frase fuerte en la previa Consultado sobre un posible gol, fue contundente: “No, obviamente que no. Soy hincha de Boca, enfermo de Boca y lo voy a seguir siendo el resto de mi vida. Estoy defendiendo la camiseta de Barcelona y lo voy a hacer a muerte, soy profesional, es mi trabajo, pero obviamente le tengo mucho respeto”.

Pipa Benedetto Boca vs Barcelona de Ecuador Pipa Benedetto Boca vs Barcelona de Ecuador. El propio Benedetto también anticipó un recibimiento dividido. “Está medio dividido. Vamos a ver qué pasa”, lanzó, en referencia a una relación con los hinchas que quedó marcada por su irregular segundo ciclo y algunos episodios que generaron polémica.