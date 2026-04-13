Pipa Benedetto vuelve a la Bombonera y anticipó qué hará si le convierte a Boca: "Soy profesional"
Este martes, Darío Benedetto visitará el estadio de Boca con la camiseta de Barcelona de Ecuador y fue tajante sobre qué hará si le toca marcar un gol.
Darío Benedetto volverá a pisar la Bombonera este martes a las 21.30 cuando Boca Juniors reciba a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores. En la previa, el delantero habló sobre lo que significa regresar al club donde fue protagonista y dejó definiciones que no pasaron desapercibidas.
“Es una linda oportunidad de volver a la cancha donde fui feliz, donde dejé muchas cosas y la verdad que lo voy a aprovechar al máximo”, expresó el Pipa, que tendrá su segundo reencuentro con el público xeneize desde su salida en 2024.
Darío Benedetto vuelve a la Bombonera y dejó una frase fuerte en la previa
Consultado sobre un posible gol, fue contundente: “No, obviamente que no. Soy hincha de Boca, enfermo de Boca y lo voy a seguir siendo el resto de mi vida. Estoy defendiendo la camiseta de Barcelona y lo voy a hacer a muerte, soy profesional, es mi trabajo, pero obviamente le tengo mucho respeto”.
El propio Benedetto también anticipó un recibimiento dividido. “Está medio dividido. Vamos a ver qué pasa”, lanzó, en referencia a una relación con los hinchas que quedó marcada por su irregular segundo ciclo y algunos episodios que generaron polémica.
Barcelona llega necesitado tras caer en su debut, mientras que Boca buscará hacerse fuerte en casa y seguir en alza en el torneo continental, en la antesala de un nuevo Superclásico ante River.