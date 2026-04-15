Sin Di María, Rosario Central logró un triunfazo ante Libertad en Paraguay por la Copa Libertadores

Sin la presencia de Ángel Di María , Rosario Central le ganó 1-0 a Libertad de Paraguay por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores .

El delantero Enzo Copetti marcó el único tanto para Rosario Central ante Libertad de Paraguay, a los 38 minutos del complemento. Tras una diagonal de Emanuel Coronel por la izquierda llegando a la medialuna, el defensor ex Banfield metió un pase en cortada para el ex Racing que le dio cruzado ante el achique del arquero Ángel González y marcó el 1-0.