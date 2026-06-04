Tensión en Rosario Central: la respuesta de Quintana a Belloso y la sugerente foto de Di María
Carlos Quintana se expidió respecto de las fuertes declaraciones del presidente de Rosario Central. Unas horas antes, Di María había hecho un llamativo posteo.
Rosario Central se vio sacudido este jueves con las fuertes declaraciones de Gonzalo Belloso. Al hacer un balance del semestre y luego de confirmar la continuidad de Jorge Almirón, destrozó a Carlos Quintana por sus dichos al anunciar que se iría del club por no sentirse cómodo y el poco lugar que le daba el DT.
"Quintana salió a mariconear. Había fuego y tiró nafta, no podés ser tan desagradecido. Va a enfrentar un proceso. Por contrato está prohibido hablar de los hinchas, de los técnicos y de los dirigentes", advirtió, notoriamente fastidiado, el presidente de la Academia Rosarina en conferencia de prensa.
La respuesta de Carlos Quintana a Gonzalo Belloso
Algunas horas después, el defensor central de 38 años se expidió al respecto: "Quiero agradecerles a los hinchas de Rosario Central, como lo hice cada vez que pude (...) y a los dirigentes Gonzalo y Carolina (Cristinziano, vicepresidenta), con los que en estos tres años y medio siempre tuve una excelente relación, no solo laborar sino también personal, y por el cariño y el respaldo brindado durante mi estadía en el club", comienza el comunicado que compartió en redes sociales.
"Quiero aclarar que en el Canalla viví la mejor etapa de mi carrera, por lo cual es una institución a la que le tenemos un inmenso cariño tanto mi familia como yo. (...) Por eso quiero aclarar que si mis recientes declaraciones hirieron a alguien, esa no fue mi intención. Quizá el momento en el que hablé me jugó una mala pasada, nunca declaré con la intención de herir a nadie de Rosario Central", aseguró a continuación.
"Repito que no tuve la intención de lastimar a nadie ni generar un conflicto en una dirigencia y en un club que siempre me brindaron lo mejor y siempre me trataron con cariño. (...) Nunca tomé dimensión de que mi declaración podría generar una herida", insistió Quintana, como para que no quedaran dudas.
Y concluye finalmente con un mensaje de despedida: "Pasé en Rosario un momento hermoso de mi carrera, el mejor, con títulos y con mucho amor recibido. Pero considero que mi ciclo está cumplido. Central es mi familia. Un cariño para todos los hinchas, jugadores y compañeros. Siempre en mi corazón".
Las fotos de Di María con Quintana que subió Jorgelina Cardoso
En el medio, y previo a la respuesta del zaguero, generó un gran revuelo la historia que compartió Jorgelina Cardoso en su cuenta de Instagram, con dos fotos suyas y de Ángel Di María con Quintana. El campeón del mundo mantiene una muy buena relación con el defensor y muchos fanáticos interpretaron este posteo de su esposa como una confrontación del Fideo a Belloso.