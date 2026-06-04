Tensión en Rosario Central: la respuesta de Quintana a Belloso y la sugerente foto de Di María

Rosario Central se vio sacudido este jueves con las fuertes declaraciones de Gonzalo Belloso. Al hacer un balance del semestre y luego de confirmar la continuidad de Jorge Almirón, destrozó a Carlos Quintana por sus dichos al anunciar que se iría del club por no sentirse cómodo y el poco lugar que le daba el DT.

"Quintana salió a mariconear. Había fuego y tiró nafta, no podés ser tan desagradecido. Va a enfrentar un proceso. Por contrato está prohibido hablar de los hinchas, de los técnicos y de los dirigentes", advirtió, notoriamente fastidiado, el presidente de la Academia Rosarina en conferencia de prensa.

La respuesta de Carlos Quintana a Gonzalo Belloso Comunicado Carlos Quintana respuesta Belloso El comunicado que compartió Quintana. @quintana.carlos16 Algunas horas después, el defensor central de 38 años se expidió al respecto: "Quiero agradecerles a los hinchas de Rosario Central, como lo hice cada vez que pude (...) y a los dirigentes Gonzalo y Carolina (Cristinziano, vicepresidenta), con los que en estos tres años y medio siempre tuve una excelente relación, no solo laborar sino también personal, y por el cariño y el respaldo brindado durante mi estadía en el club", comienza el comunicado que compartió en redes sociales.

"Quiero aclarar que en el Canalla viví la mejor etapa de mi carrera, por lo cual es una institución a la que le tenemos un inmenso cariño tanto mi familia como yo. (...) Por eso quiero aclarar que si mis recientes declaraciones hirieron a alguien, esa no fue mi intención. Quizá el momento en el que hablé me jugó una mala pasada, nunca declaré con la intención de herir a nadie de Rosario Central", aseguró a continuación.

"Repito que no tuve la intención de lastimar a nadie ni generar un conflicto en una dirigencia y en un club que siempre me brindaron lo mejor y siempre me trataron con cariño. (...) Nunca tomé dimensión de que mi declaración podría generar una herida", insistió Quintana, como para que no quedaran dudas.