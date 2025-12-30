Las vacaciones familiares de Ángel Di María: con qué otro futbolista disfruta de la playa

De cara a lo que será un cargado 2026, Ángel Di María junto a su familia disfrutan de sus vacaciones junto a otro compañero de vestuario en el Canalla.

Ángel Di María cerró un gran 2025. Tras una primera parte de la temporada con el Benfica de Portugal, donde no logró consagrarse campeón de la Liga Nos (quedó 2°) y tampoco en el Mundial de Clubes (afuera en 8vos contra el Chelsea), Fideo tomó una decisión de corazón con respecto a su carrera futbolística.

Luego de concluir el certamen en Estados Unidos con las Águilas, el campeón del mundo regresó a Rosario Central, club del cual es hincha y lo vio nacer futbolísticamente. En un principio todos dudaban de que el extremo de 37 años se acomodara rápidamente en el fútbol argentino, pero terminó cayandoles la boca a todos y se convirtió en la gran figura del Canalla.

Incluso, se consagró campeón de la Tabla Anual, un trofeo que la AFA y Claudio Tapia le otorgaron al elenco rosarino por ser el mejor equipo del año (sumó mas puntos que todos), aunque esa decisión quedó en el ojo de atención de otros clubes, quienes no estuvieron de acuerdo con la medida que tomó Chiqui.

Ángel Di María y unas vacaciones inigualables junto a su familia y Carlos Quintana Ahora, Ángel Di María junto a su esposa Jorgelina Cardoso y sus hijos disfrutan de unas merecidas vacaciones antes de regresar a los entrenamientos y poner primera de cara a lo que será el inicio del Torneo Apertura (el fin de semana del 24 de enero).

A través de unas historias en su cuenta de Instagram, la mujer de Fideo compartió algunas foto de él y su familia junto a Carlos Quintana, compañero en el Canalla, y su mujer. A pesar de que no dieron la ubicación del lugar, ambas familias disfrutaron de la playa y de atardeceres maravillosos.