El mensaje de despedida de Di María a Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Rosario Central

Luego del inesperado anuncio de que Holan no continuaría siendo DT de Central, Ángel Di María le dedicó un último adiós en su cuenta de Instagram.

Este jueves, sorprendió a todo el fútbol argentino el anuncio de que Ariel Holan no continuará siendo el DT de Rosario Central. Tras un gran 2025, no exento de polémicas y que se vio manchado por el insólito título de Liga que le otorgaron entre gallos y mediodías en Puerto Madero, decidieron "de común acuerdo" dar por finalizado el ciclo.

Quizás el único aspecto negativo que tuvo su mandato, y por el que podría entenderse su salida, es que le fue mal en los mano a mano, ya que de 5 series eliminatorias dirigidas (2 por el Apertura, 1 por el Clausura y 2 por Copa Argentina), apenas pudo avanzar en 2 y sufrió 3 eliminaciones muy tempranas, 2 de ellas como local y la restante en cancha neutral. Con la Copa Libertadores en el horizonte y como principal objetivo del 2026, esta debilidad puede haber sido determinante.

Di María despidió a Ariel Holan en redes Posteo Di María Holan Ángel Di María, la gran figura del equipo en el segundo semestre y jugador diferencial del campeonato local, despidió al entrenador de 65 años en redes sociales: "Muchas gracias por todo, Ariel: por tus enseñanzas, por tu humildad, por tu profesionalidad y por todo lo que hiciste por Rosario Central. Lo mejor en todo lo que venga para ustedes", escribió en sus historias de Instagram junto a corazones amarillos y azules.

El posteo del Fideo fue respondido inmediatamente por el ex DT de Independiente por la misma vía: "¡Fue un orgullo para mí ser tu entrenador! Gracias eternas...", apunto, citando la publicación original.