El Dibu Martínez habló de su futuro y analizó la posibilidad de atajar en Independiente: "Siempre me gustó la idea, pero..."

Emiliano Martínez fue franco al referirse a un potencial retorno a Independiente en los próximos años, tras el Mundial y finalizar su contrato con Aston Villa.

Emiliano Martínez es, definitivamente, una de las piezas más importantes del exitosísimo ciclo Scaloni en la Selección argentina y una de las figuras que mayor idolatría despertó entre los hinchas albicelestes. Como uno de los pocos integrantes del plantel que nunca jugó en el campeonato local, hay ilusión con verlo atajar en el país, especialmente con el buzo de Independiente.

Confeso hincha del Rojo, hizo las inferiores allí hasta 2009, cuando el Arsenal lo ficho para que terminara de formarse en Londres. En más de una oportunidad, él y su entorno dieron señales o deslizaron la posibilidad de su retorno a Avellaneda. Sin embargo, el Dibu no pretende esperanzar a los fanáticos en vano.

El Dibu Martínez habló sobre un posible futuro en Independiente El Dibu Martínez habló sobre un posible futuro en Independiente "Siempre me gustó la idea de jugar en Independiente, pero, la verdad, hoy lo veo lejos. Todavía tengo dos años de contrato (en Aston Villa), el Mundial por delante, estoy en mi mejor momento...", reconoció con total honestidad el arquero marplatense en una entrevista que le concedió a Christian Martin para DSports.

"Va a ser muy difícil que vuelva, si vuelvo quiero hacerlo bien como ahora. Hacerlo tan lejos, tan de grande, no es algo que yo quiera, creo que las últimas balas se van perdiendo", agregó al respecto, dejando bien en claro que las posibilidades, si bien no son nulas, si parecen bastante remotas y lejanas.