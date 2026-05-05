Un ídolo de Boca quiere al Dibu Martínez para ganar la Libertadores: "Viajo a Inglaterra y lo voy a buscar"

Boca Juniors jugará un partido clave por la Copa Libertadores este martes por la noche contra Barcelona de Guayaquil en Ecuador. En caso de ganar, dará un paso importantísimo pensando en la clasificación a octavos y en la lucha por el primer lugar del Grupo H, el cual pelea cabeza a cabeza con Cruzeiro y Universidad Católica.

Para la segunda mitad del año, en la que se jugarán los playoffs, en Brandsen 805 deberán buscar un arquero que ocupe el lugar de Agustín Marchesín, quien será baja por el resto de la temporada por su rotura de ligamentos. En ese sentido, en el mundo azul y oro hay quienes apuntan alto y se atreven a pensar nada más y nada menos que en Emiliano Martínez.

Carlos Navarro Montoya quiere al Dibu Martínez para Boca Carlos Navarro Montoya quiere al Dibu Martínez para Boca Picado TV "Boca es un lugar de excelencia. Si hay que ir a buscar un arquero titular, yo no tengo dudas: me tomo un avión, bajo en Londres, hago la conexión en Birmingham y voy a buscar al Dibu Martínez", lanzó de manera inesperada Carlos Navarro Montoya, referente histórico del arco xeneize durante la década del 90, en diálogo con Picado TV.

"Me siento a tomar un café con él, le pregunto qué va a ser de su vida, qué va a hacer, porque hace muchos años está en Europa. Su mujer es portuguesa, vive hace muchos años en Inglaterra. Tiene una vida armada allá en Inglaterra, pero le pregunto...", continuó el Mono. Y sentenció: "Si está el desafío, yo le propongo venir a Boca".