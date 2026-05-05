Los dardos del Gallego Insua tras la eliminación de Barracas del Apertura: "Ahora van a estar más tranquilos"

La eliminación de Barracas Central del Torneo Apertura dejó con mucha bronca a Rubén Darío Insua , que no la disimuló ni un poco. Tras quedar afuera por diferencia de gol —igualado en puntos con Racing, que sí avanzó—, el DT apuntó con dureza al arbitraje y al contexto que rodeó al cierre del campeonato.

El golpe final fue la derrota 2-1 como local ante Banfield, un resultado que terminó inclinando la balanza en contra del Guapo. A partir de ahí, el extécnico de San Lorenzo tomó la palabra y dejó varias frases que rápidamente hicieron ruido en el ambiente del fútbol argentino.

En diálogo con DSports Radio, el Gallego arrancó marcando un cambio en el trato hacia su equipo en el momento más clave: “Este año venía bien hasta hace dos semanas, que vieron que podíamos clasificar. Ahora que Barracas no clasificó van a estar más tranquilos”, lanzó, en una mezcla de fastidio y resignación.

Insua también arremetió contra las críticas y sospechas por el cronograma de la última fecha, donde, llamativamente, el Guapo jugó un día y no lo hizo en simultáneo a sus rivales directos en la lucha por la clasificación. “Me enteré como en todos los clubes, por un comunicado. Nuestro partido no tenía demasiada influencia y teníamos un partido por Copa a los pocos días”, explicó, con tono crítico.

Racing Barracas Barracas terminó con los mismos puntos que Racing en la Zona B, pero se quedó afuera por diferencia de gol (+2 contra 0) FotoBaires

Sin embargo, el punto más caliente llegó al hablar del arbitraje. “No creo que lo del arbitraje sea un tema exclusivamente deportivo. Nadie me preguntó el sábado por mi opinión sobre el árbitro. Yo escuché que dijeron que estaba todo cocinado y ahora lo tenemos que ver por tele”, lanzó sin rodeos.

Ya con un tono más reflexivo, pero igual de picante, el DT cerró con una mirada más general: “No juzgan mi comportamiento sino el lugar en el que estoy. No es el arbitraje o Barracas, sino el resultado. Nadie quiere justicia en el fútbol, sino justicia para uno. Porque conviene. Vos te victimizás y trasladás el problema a un tercero”.