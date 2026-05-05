El tremendo dato de las decisiones del Chacho Coudet que expone a su River

Eduardo Coudet aún no logra imponer su idea de juego en River, a pesar de los buenos resultados. A raíz de eso, suele agarrarse de una fórmula preocupante.

Está claro que, dicho por él mismo, Eduardo Coudet todavía no pudo plasmar en el juego la idiosincrasia que representa al mundo River. "Que el equipo juegue bien al fútbol es la intención primordial", enfatizó el Chacho en su última conferencia, una idea que, al momento, parece bastante lejana.

Más allá de que el balance en cuanto a resultados es muy positivo, con un saldo de ocho victorias, un empate y dos derrotas, el equipo sigue dando muestras de poco fútbol y atraviesa un momento de dudas y disconformidad. Y lo cierto es que hay un dato que lo refleja a la perfección.

La fórmula que se repite casi siempre en el River de Coudet En ocho de los 11 partidos que lleva dirigidos, Coudet tomó la decisión de hacer cambios en el entretiempo. Una estadística llamativa y que no es tan habitual, ya que habla de un cierto "fallo" constante del entrenador en el planteamiento original.

Solo en tres encuentros River salió a jugar el segundo tiempo con los mismos nombres: Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano y Aldosivi. En las demás presentaciones, el Chacho siempre optó por mover y ajustar algunas fichas en la formación inicial (a veces con más de un cambio).

River cabizbajo Los jugadores de River, cabizbajos tras la dura derrota ante Atlético Tucumán en el Monumental. Fotobaires