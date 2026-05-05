El tremendo dato de las decisiones del Chacho Coudet que expone a su River
Eduardo Coudet aún no logra imponer su idea de juego en River, a pesar de los buenos resultados. A raíz de eso, suele agarrarse de una fórmula preocupante.
Está claro que, dicho por él mismo, Eduardo Coudet todavía no pudo plasmar en el juego la idiosincrasia que representa al mundo River. "Que el equipo juegue bien al fútbol es la intención primordial", enfatizó el Chacho en su última conferencia, una idea que, al momento, parece bastante lejana.
Más allá de que el balance en cuanto a resultados es muy positivo, con un saldo de ocho victorias, un empate y dos derrotas, el equipo sigue dando muestras de poco fútbol y atraviesa un momento de dudas y disconformidad. Y lo cierto es que hay un dato que lo refleja a la perfección.
La fórmula que se repite casi siempre en el River de Coudet
En ocho de los 11 partidos que lleva dirigidos, Coudet tomó la decisión de hacer cambios en el entretiempo. Una estadística llamativa y que no es tan habitual, ya que habla de un cierto "fallo" constante del entrenador en el planteamiento original.
Solo en tres encuentros River salió a jugar el segundo tiempo con los mismos nombres: Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano y Aldosivi. En las demás presentaciones, el Chacho siempre optó por mover y ajustar algunas fichas en la formación inicial (a veces con más de un cambio).
Para comparar, Marcelo Gallardo, en el arranque de su segundo ciclo, hizo modificaciones en el entretiempo en cinco de los primeros 11. Los números eran más parejos: su equipo acumulaba cinco triunfos, la misma cantidad de empates y apenas una derrota, aunque tampoco convencía desde el juego.
Yendo un poco más al pasado, Martínez Demichelis hizo un solo cambio en el ET en dicho periodo de partidos, después de haber tenido un comienzo arrasador similar al del actual técnico millonario: 9-2-0. En conclusión, el Chacho todavía no le encuentra la vuelta y esta estadística puntual lo deja en evidencia.
Todos los cambios que hizo Coudet en los entretiempos
- Joaquín Freitas x Sebastián Driussi vs Huracán (2-1).
- Joaquín Freitas x Kendry Páez vs Sarmiento (2-0).
- Joaquín Freitas x Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel x Fabricio Bustos vs Blooming (1-1).
- Germán Pezzella x Tobías Ramírez vs Racing (2-0).
- Sebastián Driussi x Kevin Castaño y Tomás Galván x Ian Subiabre vs Carabobo (1-0).
- Giuliano Galoppo x Juan Cruz Meza vs Boca (0-1).
- Giuliano Galoppo x Juan Cruz Meza y Kendry Páez x Ian Subiabre vs Bragantino (1-0).
- Kendry Páez x Ian Subiabre; Maxi Salas x Agustín Ruberto y Lautaro Pareyra x Maxi Meza vs. Atlético Tucumán (0-1).