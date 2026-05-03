La lapidaria sentencia de Coudet sobre su River ni bien arrancó la conferencia post caída ante Atlético Tucumán

Eduardo Coudet no anduvo con vueltas tras la actuación de River en la derrota frente a Atlético Tucumán y fue tajante desde el inicio de la conferencia. Ante la primera pregunta, interrumpió al periodista y lanzó: "¡Malísima!". Luego completó su análisis: "Yo creo que fue el peor partido desde que estoy en River , por eso te dije de arranque que la actuación me pareció malísima porque nunca el equipo transmitió buenas sensaciones de adentro hacia afuera y no hemos jugado bien, está claro".

El DT profundizó su autocrítica y asumió toda la responsabilidad: "Hoy no me gustó las sensaciones que hemos transmitido. El máximo responsable soy yo, no he podido lograr hoy con el equipo transmitir buenas cosas. Hoy han generado mucho más de afuera hacia dentro que de adentro hacia afuera, no es para quedar bien con la gente ni mucho menos. Desde las sensaciones del equipo estamos muy en deuda hoy con nuestra gente".

En la misma línea, reconoció falencias en el juego: "No tenía el dato de que no hemos dado vuelta ningún resultado, sí que no le puedo encontrar soltura al equipo desde el juego. Evidentemente desde esa soltura, si nos supera la responsabilidad o algo, pero soy consciente de que hemos modificado con respecto al último equipo, pero es trabajar y tratar de hacer que el equipo juegue bien al fútbol, es la intención primordial. Lo vengo resaltando constantemente, más allá de que los resultados han sido buenos. Acá las formas son importantes, y no las hemos podido conseguir y todavía no lo he logrado".

Además, dejó en claro cuál es su idea: "Quiero que mi equipo juegue bien al fútbol, que sea un equipo que vaya de la mano de la historia de River, que sea técnico y dinámico, que es lo que marca la historia del club".

Pidió perdón y también aliento: el gesto de Coudet con los hinchas

Embed ¿DIRECTOR TÉCNICO? ¡DIRECTOR DE ORQUESTA! El Chacho Coudet se lamentó tras la chance de Kendry Páez y pidió aliento en el Más Monumental. pic.twitter.com/En3OrYattt — SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2026

Durante el segundo tiempo, con River en desventaja y sin respuestas, comenzaron los murmullos en el Monumental. En ese contexto, tras una chance de Kendry Páez, el DT miró a las tribunas y pidió apoyo, pero también hizo un gesto de disculpas por el nivel del equipo.

El mensaje tuvo efecto inmediato: los hinchas acompañaron el empuje del equipo en el cierre, aunque mantuvieron la exigencia. De hecho, poco después bajó el clásico “Movete River, movete”, dejando en claro el descontento con lo mostrado en cancha.