El sincero análisis del Chacho Coudet tras el sufrido triunfo de River: "Acá hay que ganar y jugar bien"

Luego del 1-0 agónico de River ante Red Bull Bragantino, Eduardo Coudet volvió a abordar el contraste entre los buenos resultados y el juego deslucido.

River Plate se impuso de manera agónica sobre Red Bull Bragantino este jueves por la noche en Brasil por la fecha 3 de la Copa Sudamericana. En un duelo bastante deslucido y en el que el arquero Santiago Beltrán fue la gran figura, el equipo de Eduardo Coudet lo ganó con un gol de Lucas Martínez Quarta al minuto 93'.

Nuevamente, el equipo no terminó de convencer en cuanto al juego, pero sacó un gran e importantísimo triunfo, lo que marca una impresionante tendencia desde la llegada del actual DT, con un balance de 8 victorias, 1 empate y 1 derrota en 10 encuentros dirigidos. En ese sentido, el Chacho hizo un sincero análisis en la conferencia post partido, en la que se retomó su comparación con Vietnam hecha unos días atrás.

El análisis de Eduardo Coudet del triunfo agónico de River El análisis de Eduardo Coudet del triunfo agónico de River Al ser consultado por aquella fuerte frase que dijo luego de vencer a Aldosivi, fue tajante: "Intento hablar con ustedes con naturalidad. Coincidían con lo que dije, ¿no? Ustedes después levantan los títulos que quieren. No es fácil lo que vienen haciendo los jugadores. Estamos jugando muy seguido, en todos los partidos somos competitivos. Encima que en River no sirve sólo ser competitivo: somos competitivos y ganamos", comenzó su alocución.

En ese sentido, remarcó las dificultades para mostrar una mejor imagen en cuanto a lo meramente futbolístico, más allá de los resultados: "Entiendo hacia dónde van y yo también quiero ir hacia donde el equipo pueda soltarse y ver un fútbol mucho más fluido, pero nos vamos adaptando a las dificultades que tenemos y jugamos a lo que tenemos que jugar para ganar".

"Sé lo que es el paladar del hincha de River y lo que quiere ver en la cancha. A veces jugamos a lo que queremos y a veces jugamos a lo que podemos, esa es una realidad y la exigencia tiene que estar. Acá no es solo ganar, sino ganar y jugar bien. Eso lo tengo en claro", reconoció en la misma sintonía.