De cara al choque de este jueves frente al conjunto paulista, el Chacho Coudet podría sorprender con un bombazo en el once de River.

El Chacho Coudet podría meter un bombazo en el once de River en su visita al Bragantino.

Ya sin chances de pelear por el primer puesto en el Torneo Apertura, River redirige ahora toda su atención a la Copa Sudamericana. Este jueves tendrá una parada decisiva cuando visite a Red Bull Bragantino por la tercera fecha del Grupo H, en un duelo que aparece como el más exigente de la zona y que puede marcar el rumbo de la clasificación.

En ese contexto, Eduardo Coudet ya empieza a definir el equipo. Dentro del cuerpo técnico se mantiene la idea de sostener la base que viene jugando y obteniendo resultados, más allá de la derrota en el Superclásico ante Boca. La intención es consolidar el funcionamiento y recuperar, con continuidad, la intensidad característica de los equipos del Chacho.

Sin embargo, podría haber un pequeño retoque en la formación y el gran interrogante vuelve a ser Kendry Páez. Después de perder terreno tras un Superclásico flojo, el ecuatoriano cambió la cara del equipo frente a Aldosivi ingresando desde el banco, aportando desequilibrio y marcando un golazo para sellar el 3-1.

Kendry Páez, la sorpresa que podría meter Coudet en el once de River para visitar a Bragantino Kendry Páez se destapó con la camiseta de River. Kendry Páez, la sorpresa que podría meter Coudet en la formación de River para visitar a Bragantino en Brasil. FotoBaires

Su posible ingreso gana fuerza con el correr de las horas y pelea mano a mano por un lugar con Ian Subiabre, otro juvenil que todavía no logra asentarse del todo. Aunque su nivel ha sido irregular, el futbolista de Comodoro Rivadavia sigue contando con el respaldo público de Coudet.